畑岡奈紗は競技中止に無念 3位発進も報われず「本当に残念」
＜ウォルマートNWアーカンソー選手権 最終日◇21日◇ピナクルCC（アーカンソー州）◇6438ヤード・パー71＞悪天候の影響で第2ラウンドが順延となっていた米国女子ツアー・アーカンソー大会。現地時間土曜深夜から降った大雨によって36ホール成立が困難となり、大会中止が決まった。
【写真】ヘビを投げてご満悦のシブコ
競技再開に備えて会場入りしていた畑岡奈紗は、「本当に残念です。こういう形になるのは9年（米ツアーで）やっていて初めて」と苦笑いを浮かべるしかなかった。初日に1イーグル・6バーディ・1ボギーの「64」をマーク。7アンダー・3位タイ発進を決めていただけに、悔しい結果となった。それでも「コース管理の人も最後まで頑張っていただいたので、安全を考えるとしょうがないのかなと思います」と大会運営をおもんぱかった。「FM選手権」で7位、「クローガー・クイーンシティ選手権」で5位と2戦連続でトップ10入り中。調子は確実に上がってきている。「伸ばし合いになる中で初日からスコアを出せたのは良かった」。今回は報われなかったが、好感触をつかんで次戦の「ロッテ選手権」（10月1〜4日）に挑む。
