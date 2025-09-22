¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¡Ö¥¿¥¤¥¬ー¥Ø¥ê¡×¤¬²ÔÆ¯40¼þÇ¯¡ª ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ーÁàºî¤È¥Ü¥ó¥Ðー¤ÎÁÖ²÷´¶¤òÀ¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡Åì°¡¥×¥é¥ó¤¬1985Ç¯9·î¤Ë³«È¯¡Ê¢¨ÈÎÇä¤Ï¥¿¥¤¥Èー¡Ë¤·¤¿¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¡Ö¥¿¥¤¥¬ー¥Ø¥ê¡×¤¬¡¢º£·î¤Ç²ÔÆ¯40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢8Êý¸þ¥ì¥Ðー¤È¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥Ü¥ó¥ÐーÈ¯¼Í¥Ü¥¿¥ó¤Ç¼«µ¡¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤òÁàºî¤·¡¢Å¨¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯½Ä¥¹¥¯¥íー¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¡£Å¨ÃÆ¤ËÅö¤¿¤ë¤È¥ß¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¼«µ¡¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¥²ー¥à¥ªー¥Ðー¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢É®¼Ô¤¬ÂÌ²Û»Ò²°¤ä¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿Åö»þ¤Îµ²±¤òÍê¤ê¤Ë¡¢ËÜºî¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¢¨É®¼ÔÃí¡§ ËÜ¹Æ¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡Öµæ¶Ë¥¿¥¤¥¬ー¥Ø¥ê¡×¤Î¥á¥Ë¥åー²èÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö1985Ç¯10·î²ÔÆ¯¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶È³¦»æ¡Ö¥²ー¥à¥Þ¥·¥ó¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡Ö1985Ç¯9·î²ÔÆ¯¡×¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¸å¼Ô¤ò²ÔÆ¯·î¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ÏNintendo Switch¡Öµæ¶Ë¥¿¥¤¥¬ー¥Ø¥ê¡×ÈÇ¤Ç»£±Æ¡Ê°Ê²¼Æ±¡Ë
¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤òÁà¤ê¡¢ÇÉ¼ê¤ËßÚÎö¤¹¤ë¥Ü¥ó¥Ðー¤Î¾×·â
¡¡ËÜºî¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÎÀ¸³è·÷¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÂÌ²Û»Ò²°¤ä¥¹ー¥Ñー¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥²ー¥à¥³ー¥Êー¡¢¤¿¤Þ¤Ë±óÀ¬¤¹¤ë¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Î¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é¤á¤ÆËÜºî¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1986Ç¯¤Î½ÕµÙ¤ßº¢¡¢ÂÌ²Û»Ò²°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥Æー¥Ö¥ëãþÂÎ¤Ç¡¢ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤¾åµéÀ¸¤¬¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤È¸À¤¨¤Ð±§Ãè¶õ´Ö¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶áÌ¤Íè¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢ÀïÆ®µ¡¤ä¥í¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¼«µ¡¤òÁà¤ë¥¤¥áー¥¸¤ò²¿¤È¤Ê¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ï¼«µ¡¤¬¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ç¡¢Å¨¥¥ã¥é¤ÏÀïÁè¤Î¥Ë¥åー¥¹±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿¤Ç¤è¤¯¸«³Ý¤±¤ëÀï¼Ö¤Ð¤«¤ê¡£¥Þ¥Ã¥×¾å¤Ë¤Ï·³´Ï¤äÌ±²È¤Î¤è¤¦¤Ê·úÊª¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¸½ºß¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÊ¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁáÂ®Í·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤òÆ°¤«¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤â¿·Á¯¤ÊÂÎ¸³¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢°ÜÆ°¥¹¥Ôー¥É¤¬¡Ö¤«¤Ê¤êÃÙ¤¤¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡×¤È¤Î°õ¾Ý¤âÎ¨Ä¾¤Ë¼õ¤±¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉ®¼ÔÆÈ¼«¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±°ÜÆ°¥¹¥Ôー¥É¤¬ÃÙ¤¤¼«µ¡¤òÁà¤Ã¤¿µ²±¤¬²áµî¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼ÍÄø¤ÎÃ»¤µ¤Ë¤âºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¨¥°¥¼¥É¥¨¥°¥¼¥¹¡×¤Ê¤É¡¢²èÌÌ¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·Ð¸³ºÑ¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Î°ÜÆ°¥¹¥Ôー¥É¤¬ÃÙ¤¤¡Ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡Ë¤Î¤Ë¡¢Å¨¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Á³Åª¤ËÀÜ¶áÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢²¿¤ÆÆñ¤·¤¤¥²ー¥à¤Ê¤Î¤«¡£»ö¼Â¡¢½é¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¥¹¥Æー¥¸1¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¥²ー¥à¥ªー¥Ðー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤ËÍ·¤ó¤À¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥¹¥ê¥ë´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥²ー¥à¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤ª¤Ü¤í¤²¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ë½Ð¸½¤¹¤ëÅ¨¥¥ã¥é¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Àï¼Ö¤æ¤¨¡¢¶õÂÐÃÏ¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ë½ª»Ï¤¹¤ë
¼ÍÄø¤¬Ã»¤¤¤¿¤á¡¢¼Ì¿¿¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¤Ç¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Å¨¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÉÝ¤¯¤Æ¤âÀÜ¶áÀï¤ò»Å³Ý¤±¤ëÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢ËÜºî¤ÇºÇ¤â¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ü¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åµéÀ¸¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¹ÈÏ°Ï¤ËÀÖ¹õ¤¤ÃÆËë¤é¤·¤¤â¤Î¤¬ÆÍÁ³ßÚÎö¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤À¤³¤ì¤Ï!?¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£Ä¾¸å¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥«ー¥É¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¥Ü¥ó¥Ðー¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢É®¼Ô¤ÏËÜºî¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö¥Ü¥ó¥Ðー¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¹¶·âÊýË¡¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥Ü¥ó¥Ðー¤Ï¡¢ºÇÂç2¸Ä¤Þ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥¯²ÄÇ½¤Ç¡¢ßÚÎö¤¹¤ë¤ÈÅ¨¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¨ÃÆ¤â½Ö»þ¤Ë¾Ã¤·µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢ÁõÃåÃæ¤Î¥Ü¥ó¥Ðー¤ËÅ¨ÃÆ¤¬¤«¤¹¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢¼«Æ°¤ÇßÚÎö¤·¤Æ¥ß¥¹¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¥¹¥°¥ì¥â¥Î¡£°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÇúÈ¯¤¬¹¤¬¤ê¡¢Å¨¤ÎÀï¼Ö¤äÅ¨ÃÆ¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÇ÷ÎÏËþÅÀ¡ª¡¡¥Ü¥ó¥Ðー¤ÎßÚÎö¡Û
¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤«¤µ¤º¥Ü¥ó¥ÐーÅê²¼¡ª
¹ÈÏ°Ï¤ËßÚÎö¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÅ¨¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¼Â¤Ë²÷´¶¤À
¥Ø¥¿¥¯¥½¤Ê¤ê¤Ë³Ú¤·¤á¤¿¡¢¼ê¶¯¤¤Àï¼Ö·³ÃÄ¤È¤Î·ãÆ®
¡¡¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤ÎÃÙ¤µ¤È¼ÍÄø¤ÎÃ»¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥Ã¥×¾å¤Ë¤ÏÅ¨ÃÆ¤ò¼×¤ëÊÉ¤ä¾ã³²Êª¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢360ÅÙ¤É¤ÎÊý¸þ¤«¤é¤Ç¤âÅ¨¤ÎÀï¼Ö¤¬ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÃÆ¤ò·â¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¡¢É®¼Ô¤¬ËÜºî¤òÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¨¤ÎÀï¼Ö¤ÏÃÏ¾åÊª°·¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥ß¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Å¨¤ÏÀµÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇØ¸å¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤ó½Ð¸½¤¹¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Àï¼Ö¤Ï¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤«¤é¤Ç¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÃÆ¤ò·â¤Ä¤Î¤Ç¡¢½Ð¸½¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÊ¸»úÄÌ¤ê½Ö»¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡Öº£¡¢¤É¤³¤«¤éÃÆ¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¡©¡×¤È¡¢°ì½Ö¥¥ç¥È¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â°ìÅÙ¤äÆóÅÙ¤Ç¤Ï¤È¤¦¤Æ¤¤ºÑ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±Æñ¤·¤¤ËÜºî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Þ¤°¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆßÂ¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤òÉ¬»à¤ËÁà¤ê¡¢Àï¼Ö¤ÎÂç·²¤¬°ìÀÆ¤ËÊü¤Ã¤¿ÃÆ¤ò»æ°ì½Å¤Ç¤«¤ï¤»¤¿¤È¤¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£
Å¨¤ÎÀï¼Ö¤Ï¡¢ÇØ¸å¤«¤é¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¯½±¤¤³Ý¤«¤Ã¤ÆÍè¤ë
Á°Êý¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¡¢ÇØ¸å¤«¤é¸½¤ì¤¿Å¨¤ò¸«Íî¤»¤ÐÂ¨Ì¿¼è¤ê¤Ë
»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Ç¤âÀï¼Ö¤ÏÌäÅúÌµÍÑ¤ÇÃÆ¤ò·â¤Ä¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤¿¤Þ¤ê¤â¤Ê¤¤¡Ä¡Ä
¡¡¥Ü¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤«¤éßÚÎö¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¼ã´³¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡Ö¤ä¤é¤ì¤ë¡ª¡×¤È¹²¤Æ¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ü¥ó¥Ðー¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¤è¤ê¤âÀè¤Ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Á¥¯¥·¥ç¥¦¡¢ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£»È¤Ã¤Æ²÷´¶¡¢¤«¤Äµ®½Å¤Ê¥Ü¥ó¥Ðー¤òÌµÂÌ¸¯¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò»È¤¤ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥ß¥¹¤·¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥Ü¥ó¥Ðー¤òÈ¯¼Í¤·¤¿Ä¾¸å¡¢ßÚÎöÁ°¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¼Â¤Ë²ù¤·¤¤
¡¡¥Þ¥Ã¥×¾å¤ÎÆÃÄê¤ÎÃÏÅÀ¤Ë¤Ï¥Üー¥Ê¥¹¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¡£Çò¿§¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·â¤Ä¤È¡¢²èÌÌ¾åÉô¤«¤é¥ê¥È¥ë¥Ø¥ê¤¬½Ð¸½¤·¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¬¿¨¤ì¤ë¤È¹çÂÎ¤·¤Æ¡¢°Ê¸å¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤È¥ê¥È¥ë¥Ø¥ê¤¬Æ±»þ¤ËÀµÌÌ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¡£ÀÖ¿§¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·â¤Ä¤È¡¢¹çÂÎ¸å¤Ë±¦¤Þ¤¿¤Ïº¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¥ê¥È¥ë¥Ø¥ê¤¬¡¢¿å¿§¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·â¤Ä¤È¥Ü¥ó¥Ðー¤ÎÊä½¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½Ð¸½¤·¡¢²«¿§¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¹ç·×10¸Ä·â¤Ä¤È1UP¤Î¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥ê¥È¥ë¥Ø¥ê¤ÏÆ±»þ¤Ë2µ¡¤Þ¤Ç¹çÂÎ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¹çÂÎ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¹¶·âÎÏ¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¥ê¥È¥ë¥Ø¥ê¤È¹çÂÎÃæ¤Ï¹Ã¹â¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤ÎBGM¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤ÆÂç¤¤¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç´ò¤·¤µ¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥ê¥È¥ë¥Ø¥ê¤Î¼ÍÄø¤â¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤ÈÆ±¤¸¤ÇÃ»¤¯¡¢Å¨ÃÆ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È°ì·â¤ÇÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤»¤Ã¤«¤¯¹çÂÎ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢Å¨¤Î¹¶·â¤¬·ã¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëºï¤®Íî¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡¢º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈËÜºî¤òÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜºî¤ÎBGM¤Ï¡¢¹çÂÎ¸å¤Î¶Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´ÈÌÅª¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢É®¼Ô¤Ï¸å¤Ë¥µ¥¤¥È¥í¥ó¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥²ー¥à¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Ð¥à¡Öµæ¶ËTIGER -G.S.M. TAITO 2-¡×¤ò¹ØÆþ¤·¡¢ºÇ½é¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤ÎBGM¤ò²¿ÅÙ¤âÄ°¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£¤Ç¤â¤ª»Å»öÃæ¤ÎBGM¤È¤·¤Æ¤¿¤Þ¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥ê¥È¥ë¥Ø¥ê¤Ç¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡Û
¥Üー¥Ê¥¹¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ê¢¨Çò¿§¤Î¡Ö¢¬¡×¥Þー¥¯¡Ë¤òÇË²õ¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä
Á°Êý¤«¤é¥ê¥È¥ë¥Ø¥ê¤¬½Ð¸½¤¹¤ë
¹çÂÎ¸å¤Ï¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤ÈÆ±¤¸¥·¥ç¥Ã¥È¤òÆ±»þ¤ËÈ¯¼Í¤¹¤ë
ÀÖ¿§¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇË²õ¸å¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¥ê¥È¥ë¥Ø¥ê¤Ïº¸±¦¡Ê¢¨¹çÂÎ¤·¤¿Â¦¡Ë¤Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ä
2µ¡Æ±»þ¤Ë¹çÂÎ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¥¯¥ê¥¢»þ¤Ë¥Ü¥ó¥Ðー¤ª¤è¤Ó¥ê¥È¥ë¥Ø¥ê¤Î»Ä¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¡¢¥¯¥ê¥¢¥Üー¥Ê¥¹ÆÀÅÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤Ê¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢ºÆ»°½ñ¤¤¤¿¤È¤ª¤êËÜºî¤Ï¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ーËÜÂÎ¤òÅ¨¤Î¹¶·â¤«¤é¼é¤êÈ´¤¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤ÎÉ®¼Ô¤ÎÏÓ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î²«¿§¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢°ìÄê¤Î¥¹¥³¥¢¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥É¡Ê1UP¡Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Üー¥Ê¥¹ÆÀÅÀ¤Ï¹¢¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÍß¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ÁÀ¤¦Í¾Íµ¤ÏÀµÄ¾¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¥Ü¥ó¥Ðー¤ä¥ê¥È¥ë¥Ø¥ê¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥Æー¥¸¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¥Üー¥Ê¥¹ÆÀÅÀ¤¬¤â¤é¤¨¤ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥¨¥à¥Äー¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Nintendo Switch/PS4ÍÑ¥½¥Õ¥È¡Öµæ¶Ë¥¿¥¤¥¬ー¥Ø¥ê¡×¡¢¤ª¤è¤Ó8·î¤Ë¥·¥Æ¥£¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎPS5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/PS4ÍÑ¥½¥Õ¥È¡ÖÅì°¡¥×¥é¥ó ¥¢ー¥±ー¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó VOL 1¡×¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÍ·¤Ù¤ë¡£
¡¡¡Öµæ¶Ë¥¿¥¤¥¬ー¥Ø¥ê¡×ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢Ç¤°Õ¤Î¾ì½ê¤Ç¥×¥ì¥¤¥Çー¥¿¤ò¥»ー¥Ö¡¦¥íー¥É¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤ä±£¤ì¥¥ã¥é¤Î½Ð¸½°ÌÃÖ¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÊØÍøµ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æñ°×ÅÙ¤ò¤°¤Ã¤ÈÍî¤È¤·¤¿¥¹ー¥Ñー¥¤ー¥¸ー¥âー¥É¤âÍ·¤Ù¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢1986Ç¯¤Ë¥Ý¥Ëー¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÈÇ¡¢¤ª¤è¤ÓNES¡Ê³¤³°ÈÇ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡ËÈÇ¡Ö¥¿¥¤¥¬ー¥Ø¥ê¡×¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨DLÈÇ¤ÏÄÉ²ÃDLC¤È¤·¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ö¤Î¤â°ì¶½¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÅì°¡¥×¥é¥ó ¥¢ー¥±ー¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó VOL 1¡×ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥¢ー¥±ー¥ÉÈÇ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë³Æ¼ïÀßÄê¤¬ÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¥Ç¥£¥Ã¥×¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åö¤¿¤êÈ½Äê¤Î½Ì¾®²½¤Ê¤É¡¢ËÜºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£´¬¤Ìá¤·¤ä¥¹¥íー¡¦ÇÜÂ®µ¡Ç½¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ò¤Þ¤ÀÍ·¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Î¼«µ¡¤òÁà¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥Ü¥ó¥Ðー¤ò¶î»È¤·¤ÆÀï¼Ö¤È·â¤Á¹ç¤¦ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¯Ì£¤ò¡¢¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Öµæ¶Ë¥¿¥¤¥¬ー¥Ø¥ê¡×
¡Öµæ¶Ë¥¿¥¤¥¬ー¥Ø¥ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÈÇ¡Ê¼Ì¿¿¾å¡Ë¤ÈNESÈÇ¤â³Ú¤·¤á¤ë
(C)TATSUJIN Co., Ltd. (C)TAITO 1989 (C)SEGA (C)2021 M2 Co., Ltd.