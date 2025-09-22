「21XX年 墾田永年私財法」1巻が本日発売！ 過酷な自然に立ち向かうDIYサバイバル俳優・東出昌大さんが共鳴！
【「21XX年 墾田永年私財法」1巻】 9月22日 発売 価格：792円
講談社は、マンガ「21XX年 墾田永年私財法」の1巻を9月22日に発売する。価格は792円。
本作は「有限世界のアインソフ」の日高十三男氏によるガチンコDIYサバイバルマンガ。「モーニング・ツー」で連載が行なわれている。
物語の舞台は、大都会以外はすべて自然に包まれた近未来の日本。どうしても“ひとりで”生きていきたい主人公・リコが田舎への移住を決意し、過酷な自然と癖の強い人間たちに出会う。
また単行本には、俳優の東出昌大さんが推薦コメントを寄せている。
【「21XX年 墾田永年私財法」1巻あらすじ】
１巻の書影～～～🥳 9月22日発売です！！！ 個人的には裏表紙が可愛く描けたなと思っているので、ぜひお手に取って見てやって下さい！！！ カバー下とかオマケ漫画とかも頑張って描いたので、読んで～～～🙇♂️🙇♂️🙇♂️！！！ pic.twitter.com/Z3fiQ9Oxrr- 日高十三男 (@hidaka13o) September 4, 2025
都会に住む限り、生存は保証される。
それでも、どうしても“ひとりで”生きていきたいリコは、
荒廃した土地を復興させる開拓者として、田舎への移住を決意する。
そこで待っていたのは過酷な自然と、ひとりにさせてくれない癖の強い人間たち。
コロッケから文明まで自分たちの手で作る、
今最もサバイバルな男、東出昌大も共鳴のガチンコDIYサバイバル、開幕！