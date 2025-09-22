【東島丹三郎は仮面ライダーになりたい】 放送開始日：10月4日より毎週土曜24時30分～ 放送局：TOKYO MXほか 最速配信：ABEMA・dアニメストアにて10月4日より地上波同時配信

アニメ「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」が、TOKYO MXほかにて10月4日24時30分より放送開始となる。最速配信はABEMA・dアニメストアにて地上波同時配信が実施される。

本作は「エアマスター」や「ハチワンダイバー」で知られる柴田ヨクサル氏が連載中のマンガが原作。40歳になっても仮面ライダーになることを夢見ていた主人公・東島丹三郎が、偽ショッカー強盗事件に巻き込まれたことをきっかけに、“本気の仮面ライダーごっこ”を繰り広げていく。

東島丹三郎役を演じる声優は、小西克幸さん。また電波人間タックルを目指す・岡田ユリコ役は茅野愛衣さん、仮面ライダーV3になりきる男・島村一葉役は鈴村健一さん、ライダーマンに憧れる島村三葉役は斉藤壮馬さん、ユカリス役はファイルーズあいさんに決定している。

「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」詳細

【アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』第3弾PV】【「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」あらすじ】

「仮面ライダーになりたかったから」

40歳になっても本気で「仮面ライダー」になろうとしていた東島丹三郎。だが、その夢を諦めかけた時、世間を騒がす「偽ショッカー」強盗事件に巻き込まれ…。『エアマスター』『ハチワンダイバー』の柴田ヨクサルが魂で描く、｢仮面ライダー｣を愛しすぎるオトナたちによる“本気の仮面ライダーごっこ”ここに開幕！

(C)柴田ヨクサル／ヒーローズ・Tojima Rider Project

(C)石森プロ・東映