若手芸人が「家が全焼しました」という衝撃的なエピソードを告白。千鳥の大悟が「どういうこと？」と驚愕した。

【映像】家が全焼した若手芸人

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには森脇梨々夏が出演した。

芸人として生きていくうえで、社長との飲み会でのネタ披露は避けては通れないイベントである。そのとき社長にハマるネタを持っていれば、さらなる人脈を手にするチャンスをゲットできる。そこで今回は、社長界の最高峰である前澤友作氏にハマるための飲み会ネタを披露するネタバトル企画「第3回 前澤友作 飲み会ネタグランプリ」が開催された。審査員として、前澤氏にハマっているというちゃんぴおんず（日本一おもしろい大崎、大ちゃん）が登場した。

注目を集めたのは、『ツギクル芸人グランプリ2025』で優勝した豆鉄砲（東健太郎、

ホセ）の衝撃的な告白だった。

ノブは「ホセの顔のみすぼらしさは丁度いい」と、ツッコミのホセの顔を褒めたうえで、「ちょっと情けないエピソードあるかな？」とリクエストした。するとホセは「去年3月に家が全焼しました」と衝撃の出来事を告白した。これには「ええ〜〜！」と森脇も驚愕。大悟が「どういうこと？」と聞くと、東が「自然発火しまして」と説明した。

ちなみに、前大会に出場していたセンチネルのトミサットとシェアハウスをしていた家だったそうだ。