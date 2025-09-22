ピカソの絵が飾られた前澤友作氏の自宅が公開され、絵を照らすためのライトについて千鳥のノブが「ライトがすごく動くんですよ」と解説するヒトコマがあった。

【映像】前澤友作氏の自宅（複数カット）

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには森脇梨々夏が出演した。

芸人として生きていくうえで、社長との飲み会でのネタ披露は避けては通れないイベントである。そのとき社長にハマるネタを持っていれば、さらなる人脈を手にするチャンスをゲットできる。そこで今回は、社長界の最高峰である前澤友作氏にハマるための飲み会ネタを披露するネタバトル企画「第3回 前澤友作 飲み会ネタグランプリ」が開催された。審査員として、前澤氏にハマっているというちゃんぴおんず（日本一おもしろい大崎、大ちゃん）が登場した。

同大会には、減点時効として「ピカソの『イカの絵』を照らすランプにぶつかりかねない激しいネタ」という項目がある。この項目についてわかりやすく説明するために、スタジオでは前澤社長の自宅の写真が公開された。

ピカソの絵の前に立つ前澤社長の写真についてノブは「ピカソの絵、原画やからね」と説明。さらに、その絵を照らす専用の長いライトがあり、ノブは「これが（ライト）がすごく動くんですよ」と解説した。このライトにぶつかるようなネタはご法度ということだが、大悟は「ライト、外させたら？」と平然と言い切り、ノブは「ダメよダメよ」とツッコミを入れた。