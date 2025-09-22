千鳥のノブが、ピュアすぎる反応でブレイク中の女性タレントに「ただのガキです」「ガキが迷い込んでる」とツッコミを入れるヒトコマがあった。

【映像】「ただのガキ」女性タレントのミニスカ姿

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには森脇梨々夏が出演した。

芸人として生きていくうえで、社長との飲み会でのネタ披露は避けては通れないイベントである。そのとき社長にハマるネタを持っていれば、さらなる人脈を手にするチャンスをゲットできる。そこで今回は、社長界の最高峰である前澤友作氏にハマるための飲み会ネタを披露するネタバトル企画「第3回 前澤友作 飲み会ネタグランプリ」が開催された。審査員として、前澤氏にハマっているというちゃんぴおんず（日本一おもしろい大崎、大ちゃん）が登場した。

オープニングトークでは、ゲストの森脇に注目が集まった。テレビプロデューサーの佐久間宣行が配信するYouTubeチャンネル『NOBROCKTV by Nobuyuki Sakuma』の企画「ピュアすぎる森脇梨々夏シリーズ」でピュアすぎる反応が話題を呼び知名度が飛躍的にあがった森脇。現在は、ダイアンの津田篤宏がMCを務めるゴルフバラエティー番組『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』（東海テレビ）にも、アシスタントとしてレギュラー出演している。

ノブは「また佐久間さんがブレイクさせた」と少々飽きたような雰囲気でコメント。またノブは、『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』を毎回、視聴しているそうで「僕の印象は、ただのガキです」とアシスタントとしての森脇についての感想を語った。森脇は同番組で津田に対して「ゴイゴイスーやってくださいよ〜」などと絡んでいるそうで、その姿についてノブは「芸能界にただのガキが迷い込んでる」とツッコミ。大悟は「うろちょろしてるだけ？」と大笑いした。