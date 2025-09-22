Aぇ! group正門良規が『anan』ソロ表紙に初登場！精悍に鍛え抜かれた魅力が全開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Aぇ! groupの正門良規が、10月1日発売の『anan』2465号に登場。正門がソロで『anan』の表紙を飾るのは、今回が初となる。そんな今号の特集は、「骨トレでカラダ調整」。その誌面を正門は、次世代を代表する真摯で武骨な“男気のアイコン”として飾る。

■かっこよすぎる！ずぶ濡れの迫力。武骨で真摯なオーラを放つ、正門良規のハードボイルドな魅力を激写

今回の特集は、骨を整え鍛えることで、カラダを調整するanan恒例の「骨トレ」特集。その表紙に、グループとしてのライブ・フェス・音楽活動はもちろん、個人でもドラマ主演やバラエティ番組に出演。10月17日より開幕する主演舞台『十二夜』を控えるAぇ! groupの正門良規が、待望のソロ初表紙に登場。武士のような気骨を秘めた男っぽさの中に、現代的な美しさも持ち合わせる正門。特集テーマに合わせ、真摯にカラダを調整し、撮影に挑んだ無類の精悍さと色気あふれるグラビアは必見だ。

■アウトローな夜と、一瞬の安らぎの朝。そして刹那的な昼。駆け抜けるようなドラマティックな3つの瞬間

今回は“アウトローな夜”“本能くすぐる優しい朝”“真昼の刹那”と、朝昼夜、ハードボイルド映画のような危険な薫りがする3つの瞬間をお届け。まず初めに撮影したテーマは“アウトローな夜”。クールなスーツにコートスタイルでホテルの部屋へ。気だるげにソファに倒れ込み、フルーツにかぶりつきながらグラスを傾ける…。ひりつくような危険な色気あふれるワンシーンを切り取った。

ふたつ目のテーマは“優しい朝”。潜り込んだベッドからごそごそと起き出して、寝ぼけながらの歯ブラシ。Tシャツを照れながら着替えたり…。素の姿が垣間見える朝のシーンだからこその、ぽやぽやした優しい笑顔と誠実さが伝わる自然体な姿は必見。寝グセでボサッとした表情と、着替える際にのぞく腹筋のたくましさのギャップは、母性本能くすぐられまくり。キュンが満載の世界もまた必見だ。

■クライマックスは、衝動のままにびしょ濡れになるシャワーシーン。色気全開の、憂いを帯びた表情にも注目！

クライマックスシーンは、衝動のままに、びしょ濡れのシャワーから風呂場で倒れ込む――真昼の刹那。演技派の正門だからこその、見ている者をヒリヒリさせる、切なくやるせない表情が、読者の感情を揺さぶる。全シチュエーション、全場面、どこを見ても精悍で男っぽい色気と誠実さが伝わる、正門らしい真摯な艶グラビアの世界をぜひ楽しもう。

■正門が考える、魅せるためのカラダづくりとは？そして、今、目指すべき野望と野心についても深掘り！

3つのドラマを撮りきった後、初表紙の感想を伺うと「これぞ『anan』！な撮影でしたね。いろいろ攻めた場面が多いので見てほしい。楽しかったです」とコメント。「『Tarzan』とはまた違う、『anan』としての魅せるカラダの撮影ということで、自分なりに体脂肪と筋肉のバランスも考えてカラダを調整してきましたので、ボディラインの違いもぜひ見ていただきたいです」と、ボディコントロールへの意識も語ってくれた。

インタビューでは、常々“年に1回は、舞台に挑戦したい”という正門の1年ぶりの主演舞台『十二夜』に関するお話をたっぷりと。今回初めてシェイクスピア作品の舞台に立つなかで、まさかの女性役にチャレンジする意気込みや、カラダづくりについてもたっぷり聞いた。そして、デビュー2年目イヤーの今、“欲が原動力になっている”という正門。Aぇ! groupが目指すべき世界の話の他、メンバーそれぞれへの想いもたっぷりと聞いている。

■anan2435号「骨トレでカラダ調整」特集内容

姿勢やボディラインにまつわるお悩みを解決するために、アプローチすべきは「骨」。現代の生活習慣の影響で、あるべき姿から徐々に変貌してきている骨のズレを正せば、ヘルシー＆ビューティなカラダが手に入る。そこで、骨盤、股関節、足首の距骨という3つの骨に着目、今日から始められる簡単エクササイズやケア法をレクチャー。さらに、スマホ首・巻き肩・猫背など上半身の姿勢の悩みを解決するTO DOや、骨を育てる優秀食材「サバ缶」を使った簡単レシピも紹介する。

そして、話題の不定期連載「-Team”S”pecial-NOSUKEさんが教えるダンエク＆ダンスト」でも、骨に効くエクササイズを教えてもらった。さらに「ジュニア骨格王」として作間龍斗（ACEes）、岩崎大昇（KEY TO LIT／「崎」は、たつさきが正式表記）、矢花黎（B&ZAI）が、連載「Aぇ! 男たち」には草間リチャード敬太が登場。話題作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の特集も必見だ。

■書籍情報

2025.10.01 ON SALE

『anan2465号』

