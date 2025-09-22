Aぇ! group正門良規「anan」ソロ初表紙 ずぶ濡れシャワーで美腹筋披露 魅せるための身体づくりとは
【モデルプレス＝2025/09/22】Aぇ! groupの正門良規が、10月1日発売の「anan」（マガジンハウス）2465号の表紙にソロで初登場。 色気溢れるグラビアを披露する。
今回の特集は、骨を整え鍛えることでカラダを調整するanan恒例の「骨トレ」特集。その表紙に、グループとしてのライブ・フェス・音楽活動はもちろん、個人でもドラマ主演やバラエティ番組に出演、10月17日より開幕する主演舞台『十二夜』を控える正門が、待望のソロ初表紙に登場。武士のような気骨を秘めた男っぽさの中に、現代的な美しさも持ち合わせる正門。特集テーマに合わせ、真摯にカラダ調整し、撮影に挑んだ無類の精悍さと色気溢れるグラビアを披露する。
今回は、“アウトローな夜”“本能くすぐる優しい朝”“真昼の刹那”と、朝昼夜、ハードボイルド映画のような危険な薫りがする3つの瞬間をお届け。まず初めに撮影したテーマは、“アウトローな夜”。クールなスーツに、コートスタイルでホテルの部屋へ。気だるげにソファに倒れ込み、フルーツにかぶりつきながらグラスを傾ける。ひりつくような危険な色気溢れるワンシーンを切り取った。2つ目のテーマは、優しい朝。潜り込んだベッドからごそごそと起き出して、寝ぼけながらの歯ブラシ。Tシャツを照れながら着替えたり。素の姿が垣間見える朝のシーンだからこその、ぽやぽやした優しい笑顔と誠実さが伝わる自然体な姿は必見。寝グセでボサッとした表情と、着替える際にのぞく腹筋のたくましさのギャップは、母性本能くすぐられまくり。クライマックスシーンは、衝動のままに、びしょ濡れのシャワーから風呂場で倒れ込む――真昼の刹那。演技派の正門だからこその、見ている者をヒリヒリさせる、切なくやるせない表情が、読者の感情を揺さぶる。全シチュエーション、全場面、どこを見ても精悍で男っぽい色気と誠実さが伝わる、正門らしい真摯な艶グラビアの世界を堪能できる。
3つのドラマを撮りきった後、初表紙の感想を伺うと「これぞanan！な撮影でしたね。いろいろ攻めた場面が多いので見てほしい、楽しかったです」とコメント。「『Tarzan』とはまた違う、ananとしての魅せるカラダの撮影ということで、自分なりに体脂肪と筋肉のバランスも考えて、カラダを調整してきましたので、ボディラインの違いも、ぜひ見ていただきたいです」と、ボディコントロールへの意識も語った。
インタビューでは、常々“年に1回は、舞台に挑戦したい”という正門の1年ぶりの主演舞台『十二夜』に関する話をたっぷりと。今回初めてシェイクスピア作品の舞台に立つ中で、まさかの女性役にチャレンジする意気込みやカラダづくりについても聞いた。そして、デビュー2年目イヤーの今、“欲が原動力になっている”という正門。Aぇ! groupが目指すべき世界の話のほか、メンバーそれぞれへの想いも語った。
そのほか今号には、話題の不定期連載「-Team“S”pecial-NOSUKEさんが教えるダンエク＆ダンスト」で骨に効くエクササイズを紹介。さらに「ジュニア骨格王」として作間龍斗（ACEes）、岩崎大昇（※「崎」は正しくは「たつさき」／KEY TO LIT）、矢花黎（B&ZAI）が、連載「Aぇ! 男たち」には草間リチャード敬太が登場する。（modelpress編集部）
