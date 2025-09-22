綾瀬はるか、“まったく新しい”キリンビール新ブランドへの想い語る
女優の綾瀬はるか（40歳）が、“まったく新しい”キリンビールを目指した新ブランド「キリングッドエール」のブランドリーダーに就任。9月22日より、新CM「キリングッドエール 綾瀬さんの想い篇」の放映を開始する。
「キリングッドエール」は、キリンビールが、ビールの力で日本を明るくしたいという想いを込めた“まったく新しい”新ブランド。「キリン一番搾り生ビール」「キリンビール 晴れ風」に次ぐ、キリンの次世代新定番ビールで、10月7日より全国で新発売する。
それに先駆けて放映する新CMでは、「キリングッドエール」を手に持ち、「ひとつ、目標ができました」と話し始める綾瀬。「今日も、誰かを幸せにしてきてね」というのが母の教えだと話し、ビールの力を借りて、日本中にその想いを届けたいと語る。新しいビールの発売に寄せる期待感を「文化祭の前日みたいな感じ」と表現し、高揚感を伝えた綾瀬は最後に「飲んだ人が笑顔になる姿を想像すると楽しみです」と、新ブランドの誕生に期待を込めた。
撮影後のインタビューでは、今回の新商品「キリングッドエール」について、綾瀬は「見た目の色が本当に鮮やかで、元気の出そうなパッケージデザインだなと思いました。飲んだ味もフルーティで、“ふわぁ”って広がってくる感じ。飲んだ後に笑顔になれるような飲み心地でとてもおいしかったです。なんだかエールをおくってもらえるような、元気の出そうな覚えやすい名前だなと思いました」と語っている。
