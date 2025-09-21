◆世界陸上 最終日（２１日、国立競技場）

今大会の大トリとなる男子４００メートルリレー決勝で、小池祐貴（住友電工）、柳田大輝（東洋大）、桐生祥秀（日本生命）、鵜沢飛羽（とわ、ＪＡＬ）の日本は３８秒３５で６位となり、３大会ぶりのメダルを逃した。米国が３７秒２９で２連覇。女子は米国が４１秒７５で３連覇を達成した。

【１６００メートルリレー決勝】男子はボツワナが２分５７秒７６で初優勝し、大雨が降る中でのレースを制した。４連覇を狙った米国は２位。女子は米国が３分１６秒６１の大会新記録で１位。

【女子走り高跳び決勝】ニコラ・オリスラガーズ（オーストラリア）が２メートル００で優勝。寝袋で眠る姿が見られたことから「眠れる森の美女」と呼ばれるようになった世界記録保持者のヤロスラワ・マフチフ（ウクライナ）は１メートル９７の３位で２連覇を逃した。

【女子８００メートル決勝】リリアン・オディラ（ケニア）が１分５４秒６２の大会新で制した。

【男子５０００メートル決勝】パリ五輪１５００メートル王者のコール・ホッカー（米国）が勝った。

【男子円盤投げ決勝】大雨により競技が約２時間中断され、閉会セレモニーが行われた後も競技は続行。最終投てきで唯一の７０メートル超えとなる７０メートル４７をマークした東京五輪金メダリストのスタール（スウェーデン）の優勝が確定した時、時計は午後１１時５分を過ぎていた。