¡¡¡þ¥ª¥é¥ó¥À1ÉôÂè6Àá¡¡NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó2¡½3¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¥¤¥ó¡Ê2025Ç¯9·î21Æü¡¡¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¥¤¥ó¡Ë
¡¡NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤ÎFW¾®Àî¹Ò´ð¤¬º£µ¨3ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Î¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¥¤¥óÀï¤Ë0¡½2¤Î¸åÈ¾13Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¡£3ÅÀ¤òÄÉ¤¦Æ±20Ê¬¤Ëº¸CK¤ËÆ¬¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ë¤òÁê¼ê¤Ë2ÆÀÅÀ¤·¤¿8·î9Æü¤Î³«ËëÀï°ÊÍè¡¢5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ËÉüµ¢¸å¤Ï2ÀïÏ¢Â³¤Î¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹çÅÓÃæ¤«¤é¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ç²óÅú¡£»î¹ç¤Ï2¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤Æ³«Ëë3Ï¢¾¡¸å¤Ë3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÎ»¸å¤ËWÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤ò¹µ¤¨¤ëÂç»ö¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀèÈ¯¤òÁè¤¦¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬·ë²Ì¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£