マンC退団の場合はスペインに？ ハーランドは将来的にはラ・リーガ行きを希望と英メディア
プレミアリーグで大爆発するノルウェー代表のストライカーは将来的なスペイン移籍を望んでいるようだ。
『TBR Football』によると、マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドは将来的にはラ・リーガ移籍を望んでいるという。
2022年7月にボルシア・ドルトムントからマンCに加入したハーランドは加入以降、公式戦151試合で130ゴールを記録するなど驚異的なペースで得点を重ねることに。今季も開幕から4試合で5ゴールと大爆発の予感を漂わせている。
マンCの絶対的なエースとして活躍を続けるハーランド。近い将来、スペイン行きは実現するのだろうか。
