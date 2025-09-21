プレミアリーグで大爆発するノルウェー代表のストライカーは将来的なスペイン移籍を望んでいるようだ。



『TBR Football』によると、マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドは将来的にはラ・リーガ移籍を望んでいるという。



2022年7月にボルシア・ドルトムントからマンCに加入したハーランドは加入以降、公式戦151試合で130ゴールを記録するなど驚異的なペースで得点を重ねることに。今季も開幕から4試合で5ゴールと大爆発の予感を漂わせている。





そんなハーランドだが、将来的なスペイン行きを希望している模様。同メディアによると、ハーランドはクラブと2034年夏まで契約を残しているが、ラ・リーガでのプレイに興味を示しているとのこと。レアル・マドリードやバルセロナの両クラブがハーランドに注目しているが、同選手は最近マンCと2034年6月まで契約延長をしたため、このノルウェー代表ストライカーがすぐにスペイン入りをする可能性は限りなく低いという。マンCの絶対的なエースとして活躍を続けるハーランド。近い将来、スペイン行きは実現するのだろうか。