ホテルニューオータニ幕張でハロウィンビュッフェ、絶品モンブランから秋色タルトまで満足度大のラインナップ
【女子旅プレス＝2025/09/21】ホテルニューオータニ幕張では、1ヶ月限定のハロウィンビュッフェ「サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ〜ハロウィン祭〜」を、2025年10⽉1⽇（水）〜31⽇（金）まで、ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」にて開催する。
今年もジャックオランタンのオブジェやおばけのパネルなど、ハロウィン仕様にデコレーションされた空間に、栗やカボチャ、紫芋を使ったスイーツがずらりと並ぶハロウィンビュッフェが開催。
定番のモンブランは、栗、パンプキン、紫芋の3種のペーストを一口サイズで楽しめるタルトに変身。食べ比べながら、お気に入りの味を見つけよう。
毎年不動の人気の「マロンミルフィーユ」や、竹炭を使った真っ黒な「ブラックマロンショートケーキ」になめらかな「かぼちゃのプリン」も。ジャックやコウモリのデコレーションが施された、見た目もキュートなスイーツは、写真映えも抜群だ。
今年の新メニューとして、目の前で絞りたてのモンブランが楽しめる「生搾りアイスモンブランのパンケーキ仕立て」がラインナップ。ふわふわのパンケーキと、なめらかなモンブラン、冷たいアイスの組み合わせは、まさに至福の一皿だ。
さらに、上品な甘さの「金蜜芋のミニパフェ」も新登場。口直しにもぴったりで、甘いスイーツを思う存分堪能できる。
スイーツだけでなく、食事メニューも充実。ホテル王道の「ローストビーフ」は、目の前でシェフがカットしてくれるサービス付き。
アツアツの新メニュー「ほうとう風温製うどん」や、見た目も味も焼きいもそっくりの「ほっこり焼きいもパン」など、秋の味覚を存分に楽しめる。
甘いものが苦手な人でも、お腹いっぱいになって満足できるラインナップが揃う。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開催期間：2025年10月1日（水）〜31日（金）
場所：ホテルニューオータニ幕張 ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」（ロビィ階）
時間：ランチ 11:00〜16:00（120分制）、ディナー 17:30〜20:00（土・日開催）
料金：大人 平日 ￥6,800／土・日・祝日 ￥7,500（いずれもサービス料別）
小学生￥3,000／幼児（4歳以上）￥1,500
住所：千葉県千葉市美浜区ひび野2-120-3
