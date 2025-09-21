VT×ヒロインメイクの限定コラボ♡高保湿7daysマスク登場

日本のCICAコスメブームを牽引した「VT COSMETICS」と、耐久メイクブランド「ヒロインメイク」が再びタッグを組みました。数量限定で登場する「ヒロインメイク VTセブンデイズマスク モイスト」は、1週間の集中ケアで潤いとハリのあるツヤ肌へ導く高保湿マスク♡美容液をたっぷり含んだシートとラベンダーフローラルの香りで、肌も心も満たされる特別なケアタイムを叶えてくれます。

VT×ヒロインメイクの限定マスク

「ヒロインメイク VTセブンデイズマスク モイスト」は、全1種7枚入り770円（税込）。2025年10月8日（水）より数量限定で発売されます。

NMN※1、8種のヒアルロン酸※3、セラミド※4などの保湿成分を贅沢に配合し、乾燥やインナードライを集中ケア。コラーゲンエキスやアラントインも加わり、ふっくら潤ったハリツヤ肌※2を目指せます。

美容液たっぷり♡癒しの香り

吸水力の高いシートが美容液を長時間※5キープ。ひたひたに潤いを閉じ込めながら、肌をやさしく包み込みます。

さらにラベンダーフローラルの香りが広がり、リラックスしながらケアできるのも嬉しいポイント♪メイク前の使用で化粧持ちがアップし、乾燥による崩れを防ぎます。

※1ニコチンアミドモノヌクレオチド

※²潤いによってハリのあるツヤ肌に導くこと

※³ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、ヒアルロン酸Ｋ

※⁴ セラミドＮＰ

すべて保湿成分

※⁵ VT従来品比

使用方法とケアのポイント



ヒロインメイク VTセブンデイズマスク モイスト



価格：700円（税込770円）※メーカー希望小売価格

洗顔後、化粧水で肌を整えた後にシートを顔へ。約10～20分置いた後は残った美容液をなじませ、潤いを閉じ込めます。

開封後は密封を忘れず、早めの使用がおすすめです。毎日のルーティンに取り入れやすく、忙しい日々の心強い味方になってくれます。

内容量：7枚入り／全1種

発売日：2025年10月8日（水）数量限定発売

数量限定で叶える特別な肌体験♡



「ヒロインメイク VTセブンデイズマスク モイスト」は、手軽に使えるシートマスクでありながら、贅沢な成分と癒しの香りを兼ね備えたスペシャルケア。

乾燥やインナードライに悩む方はもちろん、化粧持ちを良くしたい方にもぴったりです。数量限定だからこそ、今だけのチャンスを逃さずチェックしてみてください。