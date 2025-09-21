¡Ö¤Ê¤ó¤È¶öÁ³¤Ë¡×ÅìµþD¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡Ö´ñÀ×Åª¡×3¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¿Íµ¤¥¢¥Ê¤ÎÁø¶ø¤Ë¡Ö¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö»°½Æ»Î¤Ê¤é¤Ì»°Í½Êó»Î¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤Ê¤ó¤È¶öÁ³¡£¤ï¡¼¤¤¡ª¤ÈµÇ°¤Ë¥Ñ¥Á¥ê¡×
¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îº¬ËÜÈþ½ï¤¬¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿Í½Êó»Î3¿Í¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ª¡ªÍ½Êó»Î¤µ¤ó2¿Í¤È²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿@Åìµþ¥É¡¼¥à¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¤É¤ò¤Þ¤ï¤ë¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Í½Êó»Î¤Î»³¸ý¹ä±û¤ÈÀ±°æºÌ´ô¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡Ö¤Ê¤ó¤È¶öÁ³¡£¤ï¡¼¤¤¡ª¤ÈµÇ°¤Ë¥Ñ¥Á¥ê¡×¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡£
¡¡º¬ËÜ¤Î¡Ö¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤ÎÄ«¥º¥Ð¥Ã!¡×(TBS)¡¢¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGO GO¡ªSmile¡ª¡×(CBC)¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖËÙ½áLive Junction¡×(TOKYO MX)¤Ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£Ä¹½÷¤ÏÃæ³Ø¤ÇÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖºÇ¸å¤Î¸ø¼°Àï¤¬¤ª¤ï¤ê¡¢°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Í¡£¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄ¹Ê¸¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Âç¤ÎÌîµå¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¶öÁ³¤Ë¡Ä¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡Ö´ñÀ×Åª¡×¡Ö»°½Æ»Î¤Ê¤é¤Ì»°Í½Êó»Î¡×¡Ö¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡ª¡¡À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê&¤ï¡Á¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ½ï¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¡££Ö¥µ¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£