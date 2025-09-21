タレントの林家ペーさんが、東京・浅草演芸ホールで行われる9月下席の夜の部に出演。ペーさんは、自宅火災後初の舞台となります。出番後には、パー子さんと一緒に取材に応じました。



【写真を見る】【 林家ペー・パー子 】 愛猫への想い 自宅火災に「助けてやろうと思っても、煙が...」「誰もいなくなって寂しい」



ペーさんは、“うちは子どもがいないので、猫ちゃんが家族。火事と聞いた瞬間、近所に被害者がいないかと同時に、猫ちゃん4匹の顔が浮かんだ”と、顔を覆いながら回想。



4匹とも命を落としたことを“すごいですね、現実は。心が痛む。朝出かける時に、（猫は）「チャン」っていう女の子なんだけど、「チャン、行ってくるね」って（声をかけていた）。1日経ったら、もう...“と、悲痛な面持ちで語りました。





パー子さんも“猫ちゃんも死んじゃった。その場で助けてやろうと思っても、煙がこっちにきてすごいの。誰もいなくなって寂しい”と、4匹についてコメント。



“白い猫だったのに、真っ黒に...。みんな同じ色になってるのよ”と、苦しい胸中を明かしてくれました。







【担当：芸能情報ステーション】