「ビフィズス菌の効果を高める摂取タイミング」は食前？食後？管理栄養士が解説！

ビフィズス菌をとりすぎると身体へどのような影響があるのか、メディカルドック監修医がビフィズス菌の種類・一日の摂取量・効率的な摂取方法などを解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「ビフィズス菌をとりすぎる」と起こる「副作用」はご存知ですか？【管理栄養士監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

「ビフィズス菌」とは？

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

ビフィズス菌とは腸内に存在する細菌の一種です。

細菌と聞くと身体に悪いイメージがありそうですが、ビフィズス菌は腸内環境を整える効果やビタミンを合成する働きがあり、身体の健康維持に欠かせない善玉菌です。

本記事ではビフィズス菌の種類や影響、効率よく摂取する方法やとりすぎた時の身体への影響について解説します。

「ビフィズス菌」と「乳酸菌」の違い

ビフィズス菌と乳酸菌は生物学的に異なった分類の細菌であり、ビフィズス菌はビフィドバクテリウム、乳酸菌はラクトバチルスという細菌です。乳酸菌は果物・野菜・発酵食品から摂取することができ、免疫力アップや抗肥満作用・整腸作用などの効果が期待できます。一方ビフィズス菌は本来食品には存在しない菌で、アレルギー症状の緩和・下痢や便秘を防ぐ作用・免疫力アップなどの効果があるものです。

「ビフィズス菌」の種類

私たち人間の腸内に存在するビフィズス菌は10種類程度といわれています。菌種ごとに異なる特徴を備えており、乳児と成人でも棲息する菌種は異なります。以下は乳幼児によく見られるビフィズス菌の菌種です。

ビフィドバクテリウム・ブレーベ

ビフィドバクテリウム・インファンティス

ビフィドバクテリウム・ロンガム

そして、以下が成人で見られるビフィズス菌です。

ビフィドバクテリウム・ロンガム

ビフィドバクテリウム・アドレセンティス

シュードカテニュレイタム

人によって腸内フローラの構造が異なり、どの種類の菌がどのくらいいるかは個人差があるため、専門機関で分析しなければわかりません。

ビフィズス菌を効率よく摂取する方法

ビフィズス菌を多く含む食品の摂取

ビフィズス菌を多く含む食べ物として代表的なのがヨーグルトです。ヨーグルトにはドリンクタイプもあり、より手軽に摂取できるようになりました。また、サプリメントでもビフィズス菌を摂取することができます。サプリメントだと容量をしっかり守ればとりすぎの心配もなく、適切にビフィズス菌をとりいれられます。

ビフィズス菌と一緒に摂取すると効果を高める栄養素・食品

ビフィズス菌と一緒に摂取すると効果を高めてくれる食べ物はバナナ・きな粉・大豆・ブロッコリー・ごぼうなどです。これらにはオリゴ糖が含まれているので、ビフィズス菌と一緒に摂取することで効果を高めることができます。バナナやきな粉などはヨーグルトとも相性がよいので効率よく摂取できます。ビフィズス菌はオリゴ糖を栄養にして増えるため、ビフィズス菌を増やすにはオリゴ糖は必須の栄養素です。

ビフィズス菌の効果を高める摂取タイミング

ビフィズス菌を有効に働かせるためには摂取のタイミングが重要です。ビフィズス菌の効果を高める摂取タイミングは食後といわれています。ビフィズス菌は胃酸に弱いため、胃酸が薄まって影響を受けにくい食後がおすすめです。食前や食事中は胃酸の影響を受けてビフィズス菌の効果が低くなりやすいため、このタイミングは避けるようにしましょう。

「ビフィズス菌のとりすぎ」についてよくある質問

ここまでビフィズス菌のとりすぎについて紹介しました。ここでは「ビフィズス菌のとりすぎ」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

ビフィズス菌の一日の摂取量について教えてください。

武井 香七 医師

ビフィズス菌の一日あたり摂取量はとくに決まっておりません。市販のヨーグルトや乳酸菌飲料に表示がある場合は、その表示を目安に摂取してみてください。ビフィズス菌のとりすぎにならないように一日の摂取量は守って、毎日継続して摂取することが望ましいです。

編集部まとめ

皆さんの身近な存在であるビフィズス菌には腸内環境を整えるほか、アレルギー症状の緩和や口臭・体臭予防にも効果があります。

ビフィズス菌はヨーグルトなどで手軽に取り入れられるので、簡単に続けられて健康維持に役立ちます。

しかし身体によいものでもとりすぎると逆効果となってしまうため、一日の摂取量を守ること、継続して取り入れることが大切です。

「ビフィズス菌のとりすぎ」と関連する病気

「ビフィズス菌のとりすぎ」と関連する病気は2個程あります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

循環器科の病気

胃がん

胃炎

「ビフィズス菌のとりすぎ」と関連する症状

「ビフィズス菌のとりすぎ」と関連している、似ている症状は2個程あります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

下痢

腹痛

参考文献

ビフィズス菌について教えてください。（腸内環境学会）