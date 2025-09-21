■東京2025世界陸上競技選手権大会（21日、国立競技場）

男子円盤投の決勝が行われ、D.スタール（33、スウェーデン）が最終6投目で今季自己ベストの70m47を投げ、史上4人目の連覇を達成し3度目の優勝を果たした。

豪雨の影響で当初スタート予定時刻の20時から大幅に遅れ、22時30分頃に競技が再開された男子円盤投決勝。世界陸上最終日となった21日の最後の競技となり、フィナーレを飾った。

スタールは、1投目でファウルとなったが、2投目に63m74をマーク。3投目からは、65m60、67m47、66m97と記録を伸ばした。最終6投目で、唯一70mを超えるビッグスローで連覇を達成し、3度目の優勝を飾った。

父が元世界記録保持者のアレクナ兄弟は揃って決勝に進出。世界記録保持者で弟のミコラス・アレクナ（22、リトアニア）は67m84で銀メダル。兄・マルティナス・アレクナ（25、リトアニア）は63m34で7位だった。

【男子円盤投決勝】

金メダル：D.スタール（スウェーデン）70m47

銀メダル：M.アレクナ（リトアニア）67m84

銅メダル：A.ローズ（サモア）66m96