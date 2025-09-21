春咲暖 × 陽高真白、来年2月にツーマンライブ開催
春咲暖（はるさきのん）と陽高真白（ひたかましろ）のツーマンライブ＜Luminous 2026＞（読：ルミナス ニーマルニーロク）が、2026年2月11日に新宿ReNYで開催されることが発表された。
ふたりは現在、学園アイドルマスターの秦谷美鈴役・十王星南役としても人気を博し、今年8月に開催されたそれぞれの単独イベントは、チケット受付開始からわずか2分で即完売するなど人気急上昇中。単独イベントでは、それぞれがオリジナル曲をサプライズ披露するなど、新曲リリースも期待される中でのライブ開催発表となった。
＜Luminous 2026＞は、ふたりのオフィシャルファンサイト「SMA VOICE」会員限定最速チケット先行(抽選)の受付が9月21日23時よりスタート。
＜春咲暖×陽高真白ツーマンライブ「Luminous 2026」＞
【開催日時】2026年2月11日(水・祝)
昼公演 14:30 OPEN／15:15 START
夜公演 17:45 OPEN／18:30 START
【会場】新宿ReNY
（東京都新宿区西新宿6-5-1 アイランドホール2F）
https://ruido.org/reny/access.html
【チケット】スタンディング(整理番号付き) \6,600（税込）
※ご入場時、別途ドリンク代が必要です。 ※未就学児入場不可
※お一人さまにつき1公演2枚
【受付期間】2025年9月21日(日)23:00~9月28日(日)23:59
【当落発表・入金期間】2025年9月30日(火)12:00以降
※ご入金の締切は10月5日(日)23:59まで
【問い合わせ】ディスクガレージ https://info.diskgarage.com
▼チケット受付はコチラから
https://smavoice.jp/250921/