春咲暖（はるさきのん）と陽高真白（ひたかましろ）のツーマンライブ＜Luminous 2026＞（読：ルミナス ニーマルニーロク）が、2026年2月11日に新宿ReNYで開催されることが発表された。

ふたりは現在、学園アイドルマスターの秦谷美鈴役・十王星南役としても人気を博し、今年8月に開催されたそれぞれの単独イベントは、チケット受付開始からわずか2分で即完売するなど人気急上昇中。単独イベントでは、それぞれがオリジナル曲をサプライズ披露するなど、新曲リリースも期待される中でのライブ開催発表となった。

＜Luminous 2026＞は、ふたりのオフィシャルファンサイト「SMA VOICE」会員限定最速チケット先行(抽選)の受付が9月21日23時よりスタート。