◆世界陸上 最終日（２１日、国立競技場）

今大会の大トリとなる男子４００メートルリレー決勝で、小池祐貴（住友電工）、柳田大輝（東洋大）、桐生祥秀（日本生命）、鵜沢飛羽（とわ、ＪＡＬ）の日本は３８秒３５で６位に入り、３大会ぶりのメダルを逃した。

４走を任された鵜沢は「おそらく予選よりもトップスピードに上がれていたけど。地力の差というか。シンプルな足の速さというのは、必要ですね」とレースを振り返った。

決勝の舞台について「緊張よりもワクワク、楽しいほうが、あったですね。歓声もすごかったし、４日間あそこに立ちましたけど、一日たりとして、反省が少なかった日はなかったですし、きっとこういう国際大会は、日本で行われない限り、感じられない最高の雰囲気だったなと思う」と特別な空間を過ごすことができたことを喜んだ。しかし結果は、目標には届かず６位。「選んでもらえて、それだけじゃ意味がないですね。勝てないとね」と表情を引き締めた。

今後の課題として「今年は速さよりも強さを求めてやってきて、それはきっとわずかながら手にしたと思うんで。次はもう少し速くなれれば届くんじゃないかと思うんですけど」と言い切った２２歳。さらなる成長を求め、練習を重ねる。