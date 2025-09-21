陸上の世界選手権東京大会は最終日の２１日、国立競技場で女子走り高跳びの決勝が行われ、パリ五輪銀メダルのニコラ・オリスラガーズ（オーストラリア）が２メートル００で優勝。

２位はマリア・ジョジク（ポーランド）、２メートル１０の世界記録保持者で２連覇を狙ったヤロスラワ・マフチフ（ウクライナ）は３位だった。

銅メダルのマフチフ（ウクライナ）は１メートル９７までミスなく成功させたが、２メートル００で初めて失敗。高さを２センチ上げて２度の試技に臨んだが、逆転の跳躍はかなわなかった。「応援してくれた祖国の人々を思うと残念だけれど、もっと強くなって戻ってくるからと伝えたい」と決意を新たにした。

２０２４年７月に３７年ぶりの世界新となる２メートル１０をマーク。パリ五輪で金メダルを獲得し、ロシアによる侵略で傷ついた母国の人々を勇気づけてきた。

試技の合間にフィールドに敷いたマットの上で横になる姿でも知られる。この日は雨で競技が中断する場面もあったが、いつもと同じように集中力を高めて、最後まで諦めない姿勢を貫いた。試合後、「ウクライナの人々は今も戦い続けている。どうか私たちのことを心にとめて応援してほしい」と訴えた。（大舘司）