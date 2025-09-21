「ウエスタン、ソフトバンク３−７阪神」（２１日、タマホームスタジアム筑後）

阪神はソフトバンクに快勝した。打線は山田の遊撃への適時内野安打で先制すると、相手のミスなどから追加点を重ね、八回も山田に３号３ランが生まれた。山田は３安打５打点と大暴れの活躍となった。守備では五回にライナー性の浅い飛球を福島がダイビングで捕球。すぐさま送球し、飛び出した一走もアウトにするファインプレーに球場が沸いた。先発の富田は五回まで２安打無失点も六回につかまり、５回１／３を５安打２失点となった。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−富田は五回まで好投も六回につかまった。

「昨日もそうだけど、３周り目にな。今日もちょっと捕まってしまったけど。５回まではほんとに（良かった）。門別と一緒や。そういうところが昨日も今日もか。六回に課題がちょっと残ったけどな」

−桐敷はピンチを招くも、３三振で切り抜けた。

「いざ正木とかになると三振取り行ってるけど、ちょっと最初の１、２番にはストライク揃えすぎ。ボールは悪くない。最後のあれ（見逃し三振）が桐敷」

−３号３ランの山田は力をつけてきている。

「山田のホームランはそら立派。３安打もね」

−福島が守備でいいところを見せた。

「今日は福島の超ファインプレーだよ。今日のゲームは。もう素晴らしい」