10月1日よりフジテレビ系で放送がスタートする水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の第1話完成披露試写会が9月21日に丸の内ピカデリーで行われ、25年ぶりに民放ゴールデン・プライム帯連続ドラマの脚本を手がける三谷幸喜、主演の菅田将暉をはじめ、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波、小林薫、アンミカ、西村瑞樹（バイきんぐ）、大水洋介（ラバーガール）、ひょうろくが登壇した。

本作は、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。1984年の渋谷を舞台に、まだ何者でもない若者たちの苦悩や情熱を描く。蜷川幸雄に憧れる演出家の卵・久部三成（菅田将暉）は、ストリップ小屋のネオンが光る商店街「八分坂」に迷い込んで……。

登壇者のなかで唯一、三谷作品経験者の菅田は、本作の魅力について「群像劇のなかで誰ひとり暇じゃないというか。脚本だけ読むと、誰が主人公か分からないくらい、それぞれ前のめりにマイペースに生きているのが読んでいても楽しいポイントです」という。そんな菅田の印象について三谷は「（自身が）菅田さんと“似た感性”を持っているなと思っていて、とても話しやすい。それが今後の仕事につながるかは分からないですが……」と独特の言い回しで会場を笑いに包んだ。

“三谷青年”をモチーフにした新人放送作家・蓬莱省吾役の神木は、そんな三谷とのエピソードを明かす。衣装合わせの際に選んだ“眼鏡の種類”を問われたようで……。

「三谷さんに『なぜその眼鏡にしたんですか？』と聞かれたんです。『僕のなかのイメージではこれかなと思いまして』とお返ししたら『そうですか。（当時）僕はもう少し四角い眼鏡をしていたんですけどね』と言われて……すごくドキドキしました！」

会場が笑いに包まれるなか、三谷は「映像を観ましたが、よくぞここまで僕を再現してくれたなと。僕にしか見えない！ 母も泣くと思います」と絶賛し、会場は拍手に包まれた。

ミステリアスなダンサー・倖田リカを演じるのは二階堂。撮影の合間には運動をすることが多かったそうで「菅田くんがトレーニンググッズを持ってきてくれたり、アンミカさんがエクササイズを教えてくださったり、薫さんが筋トレを教えてくださったり、みんなで体を動かしていました」と振り返った。

神社の巫女・江藤樹里を演じているのは浜辺。80年代の渋谷を再現したオープンセットについて問われると「すごかったですよ。八分坂の坂も実際にありますし、お店もたくさんありますし、自動販売機もたくさんシールが貼られて、ペイントもされていて……。どこからどう見てもセットとは思えない。感動しました」とコメント。菅田も「あれだけの規模のセットは見たことがないです」、「あの景色でお芝居をさせていただくと、グッと（芝居の）温度が上がります。フジテレビさんの本気に感謝しております」と述べた。

■ひょうろく「す、す、す、好きです」 小林薫への告白に会場爆笑 一方、こんなやりとりも。渋谷のジャズ喫茶「テンペスト」のマスター・風呂須太郎役の小林は、従業員・仮歯役のひょうろくとのエピソードを振り返る。現場で監督からの指示を真摯に聞いていたひょうろくが、ある日、小林のもとにやって来て「あの……監督さんは何をおっしゃっていたんですか？」と質問されたという。俳優業の経験が浅いひょうろく。ちゃんと聞いているようで、まったく理解していなかったのだ。

ひょうろくは「小林さんは優しく、いろいろと教えてくださいました。お時間をとらせるわけにはいかないし、監督さんに質問しちゃダメだと思って、暇そうにされていた小林さんに声をかけました」と言うと、菅田が「暇とか言うな！」とツッコミ。その後も自身のエピソードを明かす小林に対し、ひょうろくは「（親切にしてくれた小林のことが）す、す、す、好きです。こんなに素敵な人がいるんだと思いました」と愛の告白をして、爆笑に巻き込んだ。

イベント後半には、YOASOBIが、本作の主題歌として「劇上」を書き下ろしたことが発表され、Ayaseとikuraからのコメント動画も上映された。

三谷は「詞がとてもいいんです。僕たち演劇をやっている人間にはたまらない」と絶賛。一方、菅田は、ikuraが現場にランチの差し入れをしてくれた際、業者の車が渋滞に巻き込まれて配達が遅れたことがあった、と明かす。YOASOBI側には何の落ち度もないのに、ikuraは誰よりも焦り、到着したときには自ら運んで振る舞ってくれたと紹介。「楽曲もしかり、お手製で関わってくださるのはうれしいかぎりです」と感謝を述べた。

最後に菅田は、本ドラマについて「個人的にもドラマとの向き合い方に一つの答えが出て、希望が持てた作品になりました」とコメント。「今回、YOASOBIさんの発表がありましたが、まだまだサプライズもありますので、毎週誰よりも早くかぎつけて、追いついて、追い越してほしいなと思います。よろしくお願いします」と挨拶していた。

（文＝浜瀬将樹）