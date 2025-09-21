南野拓実所属のモナコ、選手たちがなぜか半裸で滑走路に…原因は飛行機のトラブル

今週ベルギーのクラブ・ブルッヘとUEFAチャンピオンズリーグで対戦したフランス1部ASモナコ。

モナコでは日本代表MF南野拓実が2試合連続得点を記録しており、チームの主力選手として存在感を示している。そんなモナコのチーム移動中に思わぬハプニングが起きた。

同クラブに所属するオランダ代表DFジョーダン・テゼが自身のSNSに投稿した映像には、飛行機の中で半裸になる選手たちの姿。

イギリス紙『The SUN』によると、選手たちが搭乗していた飛行機が空調トラブルにより、機内の気温が“耐えられないほど”暑くなったようだ。

結局、クラブはこの日の移動を断念。モナコの指揮官を務めるアドルフ・ヒュッター監督は「技術的な理由により、全員の安全が保証されず、移動は不可能でした。そのため、我々は（CEOの）チアゴ・スクーロ氏と合意の上、移動を延期することに決めました」と語った。

また、ヒュッター監督は「残念ながら、本日は出発できませんでした。この遅延が影響するかは分かりませんが、我々はプロフェッショナルとして直ちにスケジュールを変更しました。したがって、明日はブルージュへ向かいます。これが最善の解決策です。過去にも当日移動した実績があります」と、アクシデントが試合に向けて大きな影響がないことを示唆していた。

南野も！？「背番号10をやめた」スター10人

しかし、モナコはクラブ・ブルッヘに1-4と敵地で大敗。空調トラブルによる当日移動の影響は避けられなかったようだ。