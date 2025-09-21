◆関西学生アメリカンフットボール１部 ▽第３節 関学大４１―１７近大（２１日・神戸ユニバー）

リーグ７連覇を目指す関学大が、近大を下して開幕３連勝を決めた。

第２クオーター（Ｑ）が終わって１４―１４と、互いに譲らない展開。第３Ｑ、先に近大にＦＧで３点を追加されたが、今季初先発となったＱＢ星野秀太（４年）がタッチダウンパスを２本連続で決めて２７―１７に突き放すと、ＤＬ武野晋平（１年）にインターセプトリターンＴＤも飛び出し、一挙２０得点を挙げた。第４Ｑにも７得点を追加し、白星を挙げた。

試合後、大村和輝監督は「このタイミングでこういうゲームをさせてもらえてチームとしては良かった」と総括。粘り強く試合をものにし、星野秀も「多く練習して準備してきたものを出せたかどうか。パスユニットはそれができたので結構良かったが、ラインアップの方は反省を出せばたくさん出てくると思う。４回生が一番やらないといけない」と、収穫と反省を振り返り、２８日の京大戦（ヤンマースタジアム長居）を見据えた。

また、この日の同会場の１試合目では、神戸大が２４―２１で甲南大を振り切った。