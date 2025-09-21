¡Ö¤¨¤Ã!?¤Ê¤ó¤Ç2¿Í¤¬!?¡×¸µ¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¤¬à¸µ¥«¥ìá¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈºÆ²ñ¡ª¡ÖÄ¹¤¤»þ¤ò·Ð¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¨¤¤¡ª¡×93Ç¯¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é
¡ÖÌÀÀ±¤òÇã¤Ã¤Æ¤Ï2¿Í¤ÎÀÚ¤êÈ´¤½¸¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸µ¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕËþÎ¤Æà(54)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿ºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÈÖÁ°¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¡ªÈÖÁÈ¼ýÏ¿¸å¤ÎÀ®ÅÄ¾¼¼¡¤¯¤ó¤¬´é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸µ¡ÖÃËÆ®¸ÆÁÈ¡×¤ÎÀ®ÅÄ¾¼¼¡(57)¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë1Ëç¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÅÏÊÕ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷)¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤ò¡Ö¡Ø¤ªÃã¤Î´Ö¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¶¦±é¤«¤é¡¢¼Â¤Ë32Ç¯¡ª·°¤È±ñ»Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Î·°¤È±ñ»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¡Ø¤½¤Î¤³¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼!!°¦¤·¤Æ¤ë¤¼¡¼¡¼!!¡Ù²û¤«¤·¤¤¤Í¡£¤¢¤Îº¢¤Î·°¤Î½ë¶ì¤·¤¤°¦¤ò¡¢º£¤Î±ñ»Ò¤Ê¤é¤¬¤Ã¤Ä¤ê¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤¼¡ª¡Ê¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃ¤Í¡Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡1993Ç¯ÊüÁ÷¥É¥é¥Þ¡Ö¤ªÃã¤Î´Ö¡×(¤è¤ß¤¦¤ê¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¸µÎø¿ÍÆ±»Î¤ò±é¤¸¤¿2¿Í¤ÎºÆ²ñ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤Ã!?¤Ê¤ó¤ÇÆó¿Í¤¬!?¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é!!¡×¡Ö¤ï¤¡¤¡¤¡¤¡¤ªÃã¤Î´Ö¤À¡£Âç¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿!!¡×¡ÖÄ¹¤¤»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢·°¤È±ñ»Ò¤À¡¼¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯ÁÇÅ¨¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¨¤¤¡ª¡×¡Ö²¿½½Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â±ñ»Ò¤È·°¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¢¤Îº¢»ä¤Ï¡¢ÌÀÀ±¤òÇã¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃËÆ®¸ÆÁÈ¤ÈËþÎ¤Æà¤Á¤ã¤ó¤ÎÀÚ¤êÈ´¤½¸¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£