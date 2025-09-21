米女子ツアーは悪天候で競技不成立決定 勝みなみ首位発進も実らず
＜ウォルマートNWアーカンソー選手権 最終日◇21日◇ピナクルCC（アーカンソー州）◇6438ヤード・パー71＞米国女子ツアーは悪天候の影響で第2ラウンドが再開できず、試合の中止が決まった。
【写真】ヘビを投げてご満悦のシブコ
20日は雷を伴う荒天のため、第2ラウンドが午後0時1分に中断され、午後3時25分にそのままサスペンデッドが決定。21日に再開が予定されていたが、コースコンディションの確認や気象予報士・大会管理者との協議の結果、36ホールでの競技成立が不可能と判断され、残り日程がキャンセルとなった。18ホールのスコアのみ有効で、大会は非公式となりCMEポイントは付与されない。賞金は出場選手に配分される予定で、詳しくは本日中に発表される。勝みなみは初日に8アンダー・首位タイ発進。畑岡奈紗も7アンダー・3位タイで滑り出していたが、まさかの事態により好スタートは実を結ばなかった。
