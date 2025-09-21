◇セ・リーグ 中日5―2巨人（2025年9月21日 バンテリンD）

中日は21日、今季のホームゲームが全て終了。主催72試合の観客動員数が252万832人だったと発表した。

これは実数発表が始まった05年以降で最多。これまでは08年の242万7805人が記録だった。

最終戦のこの日も3万6315人のファンが集結。試合後のセレモニーで井上監督は「9月に入ってから失速してしまった。ただ、投手も野手も牛歩、ゆっくりの歩みだけど少しずつ成長してくれていると思っています」とあいさつ。

そして「250万人という数字が出ましたけれど、来年も皆さんが見に行きたい、感動した、そんな試合を見せるためにこれから秋、春とかけて鍛錬していきます」とBクラスからの逆襲を宣言した。

「来年は球団創立90周年。節目の年です。残り6試合、来年につながるし合いをきっちりと最後までやり遂げて、2025年を締めたいと思います。皆さんの声援をこれからも励みとし、来年はさらに、皆さんが興奮して、もう夜も眠れない、職場で、学校で、家庭で、ドラゴンズの話題満載。そんな1年を皆さんに届けられるよう、私たち頑張ってまいります」と力強く締めた。