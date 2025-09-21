ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»Ò¡¡²ÐºÒ¤Ïà²Ö²Ðá¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡ÄËÜÅö¤Î½Ð²Ð¸¶°ø¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤«¤¢¤ë¤¤¤ÏÏ³ÅÅ¤ÎÎà¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê£¸£³¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð¤ÎÀõÁð±é·Ý¥Û¡¼¥ë¤ÇÌ¡ÃÌ¤òÈäÏª¡£¸ø±é¸å¤ËºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ñ¡¼»Ò¤È¤È¤â¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¨¡¢£±£¹Æü¤Ëµ¯¤¤¿¼«Âð¤Î²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡É×ÉØ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï£±£¹Æü¡¢£²¿Í¤Ç½»¤àÅìµþ¡¦ËÌ¶è¤Î£µ³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£²Ð¸µ¤ÏÎÓ²ÈÉ×ºÊ¤Î¼«Âð¤Ç¡¢±ì¤òµÛ¤Ã¤¿¥Ñ¡¼»Ò¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼»Ò¤ÏÅö½éÁÜºº¤ËÂÐ¤·¡ÖÊ©ÃÅ¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¡×¤È½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ú¡¼¤Ë¤è¤ë¤È·Ù»¡¡¦¾ÃËÉ¤Î¸«²ò¤Ï°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°ú²Ð¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÊ©¤µ¤ó¤Î²£¤Îº¹¤·¹þ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¸Å¤¤¥³¡¼¥É¤¬°Û¾ï¤Ë½ý¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤«¤¢¤ë¤¤¤ÏÏ³ÅÅ¤ÎÎà¤Ç±ê¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬Åú¤¨¤Ç¡¢°ú²Ð¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼»Ò¤â¡Ö²Ö²Ð¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ð²Ð¤Î½Ö´Ö¤ò²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤ï¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿°¦Ç£´É¤¤òË´¤¯¤·¡¢ÉñÂæ°áÁõ¤Ï¤³¤ÎÆüÃå¤¿°ìÃå°Ê³°ÇËÂ»¡£ÂçÀÚ¤Ë»£¤ê¤¿¤á¤¿£²ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ì¿¿¤â¡¢È¾Ê¬¤Û¤É¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤Ç¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅöÁ³¼«Âð¤Ë¤ÏÌá¤ì¤º¡ÖÊüÏ²¤«¤Ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¼¡Âè¤É¤³¤«Éô²°¤òÃµ¤½¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹¬¤¤²ÐºÒ¤Ï¼«ÂðÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¶áÎÙ½»Âð¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²¼¤Î³¬¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¾Ã²Ð»þ¤Î¿å¤¬¿»¿å¤·¡¢Èï³²¤¬½Ð¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¿å³²¤Ç¤Í¡£ÊÛ¸î»Î¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»¿Í¤Ë¤Ï¡¢°ì¸Í¤º¤Ä¼Õºá¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÝÎò£¶£°Ç¯±Û¤¨¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤¬¡¢¼«Âð¤¬²Ð»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡ÖÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥Ñ¡¼»Ò¤Ï»Ø¤ò²Ð½ý¤·¤¿¤¬Âç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¥Ú¡¼¤â¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡×¤ÈºÊ¤ÎÌµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£