「東京2025世界陸上」スペシャルアンバサダーの織田裕二（57）が21日、TBSの中継に生出演。全競技日程を終え、“胸熱シーン”に男子110メートル障害5位の村竹ラシッド（23＝JAL）のインタビューを挙げた。

メダルを狙った村竹は、決勝の舞台で力及ばず5位に終わった。インタビューでは「何が足りなかったんだろうなって」と声を絞り出し、「何が今まで違ったかな。パリ終わってからの1年間、本気でメダル獲りに必死に練習して…」と号泣。「本当に自分の足が持つ限り、何年かかってでもメダル獲りたいなって思います。そう思いました」と涙ながらに決意を語った。

織田は生放送で村竹のインタビューを見てもらい泣き。「宝ですよ…ヤバい」と声を震わせた。同じくアンバサダーの今田美桜も号泣する村竹の姿を見て涙を流した。

改めてインタビューを見つめた織田は、村竹が涙ながらに必死に言葉を絞り出す姿に「キュンですよ、この瞬間」と解説。「こんなこと言われちゃったら、助けたくならない人います?何か俺にできることないかなって」と続けた。

生中継ではJRAの武豊騎手がサプライズ出演し、村竹に花束を渡しており、織田は「武豊さんをご用意しました」とボケた。村竹も「報われました」と笑った。

名場面を振り返る中で、織田の歌う「All my treasures」がBGMに流れ、ネット上も大盛り上がり。トレンド入りも果たし、「エンディングのAll my treasuresは最高すぎ」「ホントAll my treasures名曲すぎる」「胸熱」「涙出ちゃった」などの声が寄せられた。