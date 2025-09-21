前回王者イタリアがベスト8進出！ 準々決勝では予選で敗れたベルギーと再戦【世界バレー男子2025】

21日（日）、2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）のラウンド16の2試合が行われた。

32カ国のうち16ヵ国が進出した決勝トーナメント。21日はアルゼンチン代表vsイタリア代表、ベルギー代表vsフィンランド代表の2試合が行われた。

プールCを首位通過したアルゼンチンとプールFを2位で通過したイタリアの一戦。フランス代表との予選ラウンド最終戦でフルセット勝利を飾り勢いに乗るアルゼンチンに対し、前回大会王者のイタリアが安定した強さを発揮。ストレート勝利を収めて準々決勝進出を決めた。

一方、予選ラウンドでジャイアントキリングを見せたチーム同士の戦いとなったベルギーvsフィンランドだが、こちらもストレートで決着。フィンランドを圧倒したベルギーがベスト8進出を決めた。

この結果、勝利したイタリアとベルギーは24日（水）21時から行われる準々決勝で対戦することに。なお、予選ラウンド対戦時はベルギーがフルセットの末にイタリアを下している。

【世界バレー男子2025 9月21日結果】

アルゼンチン 0-3 イタリア

第1セット 23-25｜第2セット 20-25｜第3セット 22-25

ベルギー 3-0 フィンランド

第1セット 25-21｜第2セット25-17｜第3セット 25-21