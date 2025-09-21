今年も悪夢の９月――。広島は２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）に２―７で敗れ、今月２度目の５連敗となった。

先発・常広羽也斗投手（２４）が試合序盤からＤｅＮＡ打線につるべ打ちに合い、４回７安打７失点（自責６）とゲームをつくれず。打線も２得点と覇気もなく、大敗した。

２年連続のＢクラスが２０日に決定し、残り４試合を残し、今月は５勝１３敗。昨年５勝２０敗と同様、シーズン終盤での失速は今年も同様に繰り返された。以下は試合後の新井貴浩監督（４８）の主な一問一答。

――３回までに７安打７失点の常広の出来はどう見たか？

新井監督 ちょっと、シュート回転するボールが多かったなと。やっぱり、シュート回転して甘くなったボールは、一軍のバッターは見逃してくれない。経験したことを次につなげてほしい。

――高卒３年目捕手・清水叶人（２１）を「８番・捕手」でプロ先発起用

新井監督 一軍に上げたからね。スタメンで被らせてみようと。どういう風な感じか見てみたかったし、経験させたかった。（５回の２打席目に）初ヒットも出たし、初めてのスタメンマスク、プロ初出場だし、本人もいい経験になったと思うし。（ベンチから）見ていてボールを止めるっていうことは成長しているように感じました。

――佐々木を初めて４番番起用

新井監督 今日のスタメン行く選手を考えた時には、なるべく上（上位）は動かしたくなかったから。今日の打順を考えた時に、４番目に入ったということ。でも、いいヒットもあったし少しずつだけど、成長しているなとは感じる。

――横浜ではシーズン今季最終戦

新井監督 １年間応援ありがとうございました、また、今日も雨の中、最後まで応援していただいてありがとうございました。