なんて優しいんだ……！ YouTubeチャンネル「Life with Malamutes」では、子猫が大きな犬に挑む様子が配信され、動画のコメント欄には「怖いもの知らずの子猫の勇姿がかわいい」「寛大すぎて感動する」の声が続出しました。

「もうかまないでね」の願いかなわず…

注目を集めたのは「Milo and Niko fluff battle」という動画。なにやら子猫の「マイロ」が、犬の「ニコ」の顔の上にそっと覆いかぶさっています。そして次の瞬間、マイロはニコの鼻先を思い切りガブリ！

「やめてよ〜」と困ったような表情を浮かべるニコですが、決して怒ったり、かみ返したりすることはありません。その優しさに味をしめたのか、マイロは自分の10倍以上もある大きさのニコにひるむことなく、果敢に何度も挑み続けます。

ガブガブと遠慮なくかみつくマイロに困った様子のニコは、むくりと顔を持ち上げました。見つめ合う2匹。ニコは「もうかまないでね」と伝えようとしているのでしょうか？

しかし、願いはかなわず……マイロはニコの前足をガブリ！ ニコは顔を使ってマイロを払いのけようとしますが、ニコの顔を両足でしっかりホールドしながら顔にかみつくマイロの姿は、まるで勇敢なライオンのよう。

最後は、ニコが振りほどこうとして、マイロがソファの下に落ち……ようやく終了。ニコはホッとしたことでしょう。

動画の視聴者からは「ワンちゃんが優しすぎて感動する」「ニコは体だけじゃなくて心も広いね！」「モフモフ同士がじゃれ合っている姿は癒やされます」といったコメントが寄せられていました。何度もかみつかれたにもかかわらず、最後まで穏やかな瞳でマイロを見つめるニコの優しさを、ぜひ動画で確かめてみてください。