『鬼レンチャン』放送後に“異例の告知”「世界陸上で見逃した方は…」
21日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）では、2回目となる「女子300m走サバイバルレンチャン」を開催。放送後のXでは、まさかの“告知”が行われた（※以下、ネタバレ表現を含みます）。
【写真】熱すぎる女子300m走サバイバル 大雨の中で優勝者が決まる
前回王者のAYAを筆頭に、福島和可菜、ギャビー、くわがた心というメンバーが残った。大雨が止む気配がないことから、スタッフ側からは「最悪中止も」という打診がされるも、決勝メンバーたちが「嫌だよ！」「もうやりましょう」と気持ちをそろえて、雨の中の決勝戦となった。
スタートから、ギャビーが一気に飛び出し、レースを牽引。ペースが衰えることがないと思われたところに、AYAが一気に抜き、最後の直線では福島が猛追するも、AYAが逃げ切って、見事に2連覇を達成した。
放送後の番組Xでは、優勝者を伝えるとともに「#世界陸上で見逃した方、もう一度見たい方は#TVerでぜひご覧ください」と強力な裏番組をしっかり出してTVer告知を行う、斬新な投稿を行っていた。
ルールは、出場者全員が一斉に300mを走り、そのレースの最下位のみが脱落。レースとレースのインターバルはわずか5分。サバイバルレースを繰り返し、最後は残った4人で決勝レースを行う。体力・気力の限界に挑むこの過酷なレースに、脚力自慢の12人が挑戦。意地とプライドをかけた戦いが繰り広げられた。
■『千鳥の鬼レンチャン』女子300ｍ走サバイバルレンチャン
MC：千鳥（大悟、ノブ）
対決パネラー：かまいたち（山内健司、濱家隆一）
【女子300ｍ走サバイバルレンチャン挑戦者】※五十音順
AYA
井上咲楽
岩本理瑚（僕が見たかった青空）
上谷沙弥
風見和香（私立恵比寿中学）
金田朋子
ギャビー
くわがた心
高橋成美
ちっぴぃちゃんズ
福島和可菜
松谷綺
