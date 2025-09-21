◆世界陸上 最終日（２１日、国立競技場）

ＴＢＳ系「世界陸上」の生中継に続けて国立競技場から生放送された「名場面一挙見せ＆初公開ＳＰ」に、男子１１０メートル障害決勝で１３秒１８で５着となった日本記録保持者の村竹ラシッド（ＪＡＬ）が出演。サプライズゲストとして、競馬の武豊騎手が花束を持って登場した。

村竹は大ファンの武の姿に、口を大きく開け、目をまん丸にして驚きの表情。武は「今日昼間、競馬のレース乗って、急いで来ました。村竹選手がいつも応援してくださっているというのを知ってたので、大会を力を入れて応援させてもらいました」と話した。

ＭＣのお笑いコンビ「バナナマン」の設楽統から「村竹選手に聞いてみたいことありますか？」と問われると「世界５位であれだけ悔しがれる人ってすごいなと思って、本当に感動して…友だちになってください」と武。

逆に村竹から「たくさんの国内外問わずレースで活躍されてると思うんですけど、大レースで実力を出し切るために心がけていることは？」と質問されると、武は馬に乗る時にたとえて「僕は一度、ラシッド選手に乗って、感触を確かめてみたいなと思って」とジョーク。これに、村竹は「ぜひ、ムチたたいてください」と満面の笑顔で返していた。

最後は大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二に「ぜひ、連絡先交換して」と話し、武が村竹をハグしていた。