元日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級王者で、世界王座挑戦経験もある和気慎吾氏（38）が、自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。4団体統一王者・井上尚弥（大橋）の動向が気になるスーパーバンタム戦線について語った。

IBFがスーパーバンタム級に階級を上げた元バンタム級王者の西田凌佑（六島）に挑戦者決定戦への出場を指令した。

来年5月に予定する中谷潤人（M・T）とのスーパーマッチをクリアした場合、井上は4団体のベルトすべて返上してフェザー級に転級する可能性が高い。

決定戦に勝てば、西田は井上が返上するのを待って空位のIBFのベルトに挑戦することができる。

ただ、和気氏は「本人は井上選手とやりたいと思う。陣営はやらせたくないでしょうけど」と主張した。

アフマダリエフのファイトマネーは8億円超えと言われるが、お金の問題ではないという。

和気氏は「選手からすればお金じゃない。（井上チャンピオンに）挑みたいという思いがある」と強調した。

西田の思いはどういう形で実現するのか。WBO世界バンタム級王座から陥落した武居由樹（大橋）も階級を上げると可能性がある。

和気氏は「スーパーバンタム級の展開が少しずつ見えてきた」と、かつて自身が戦場にしていた階級に日本人ビッグネームが集まり始めたことに胸を熱くしていた。