¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û¥ê¥ì¡¼»ø¤Ï£¶°Ì¡¡£±Áö¾®ÃÓÍ´µ®¤Ï¡Ö¥á¥À¥ë¤Ï¼è¤ì¤¿¤è¤Í¡×¡¡
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê£²£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¡¢ÃË»Ò£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£³Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï£³£¸ÉÃ£³£µ¤Ç£¶°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°Æü¤ÎÍ½Áª¤ËÂ³¤¡¢£±Áö¤òÃ´¤Ã¤¿¾®ÃÓÍ´µ®¡Ê½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÁö¤ê¤òÌÔ¾Ê¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤Î°ÌÃÖ¤«¤éÁ´ÂÎ¤ÎÁö¤ê¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥È¥ó¤Î¶è´Ö¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ°¤ÇÅÏ¤»¤¿¤è¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÍ½Áª¤ÇÍ¥¾¡¸õÊä¤À¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î±Ñ¹ñ¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤ËÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È°ì½ï¤«¤Ê¡£¥á¥À¥ë¤Ï¼è¤ì¤¿¤è¤Í¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï£±£¹Ç¯Âç²ñ°Ê¹ß¡¢¥á¥À¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬³ØÀ¸¤Îº¢¤È¤«»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢ÂåÉ½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï·ë²Ì½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂåÉ½¤ËÆþ¤ì¤Ð¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æ´¤ì¤ä´õË¾¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¾®ÃÓ¡£¥ê¥ì¡¼»ø¤Î´°Á´Éü³è¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¸·¤·¤¤Æ»¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¡£