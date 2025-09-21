◇ベルギー1部 ゲンク1―2サンジロワーズ（2025年9月21日 ベルギー・ゲンク）

ゲンクのMF伊東純也が今季リーグ戦初得点を決めた。中盤の左サイドで先発すると、0―1の後半11分にゴール左前で右からのパスに右足を合わせてネットを揺らした。

フランス2部に降格したスタッド・ランスから復帰。8月28日に行われたレフ・ポズナニ（ポーランド）との欧州リーグ予選プレーオフ第2戦で得点していたが、ベルギー1部では2022年4月10日

のセラン戦以来のゴールだ。この日が公式戦5試合連続の先発でチームの信頼も勝ち取り、序盤からクロスやシュートで好機に絡んでいた中で待望の一撃が生まれた。

今月行われた日本代表の米国遠征ではメキシコと米国を相手にチームも自身も2試合で無得点。来夏のW杯北中米大会に向けて課題は多い。「チームに帰って結果を残し、また、10月に（代表に）戻ってこられるように頑張りたい」と話していた通り有言実行。伊東は後半24分に退き、チームは同アディショナルタイムの失点で1―2と競り負けたが、日本代表アタッカーが輝きを取り戻してきた。