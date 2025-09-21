【ベルギーリーグ】ヘンク 1−1 ユニオン・サン・ジロワーズ（日本時間9月21日／セゲカ・アレーナ）

【映像】ニアを射抜く巧みなワンタッチシュート

ヘンクに所属する日本代表FW伊東純也が、ベルギーリーグ復帰後初ゴールを挙げた。1259日ぶりとなる歓喜の瞬間にファンたちが大興奮している。

ベルギーリーグ第8節でヘンクは本拠地にユニオンを迎えた。伊東は左のウイングとして先発出場すると、1点を追いかける56分に待望の瞬間を迎えた。

最終ラインのロングフィードを受けた、右ウイングのヤルネ・ステウカースが中央にカットイン。この動きに合わせて、伊東も左サイドから中央に進路を変えると、そこにステウカースからのスルーパスが出てきた。

伊東は、ボックス内でこのボールに追いつき、最後は右足でフィニッシュ。ダイレクトで合わせたボールはニアサイドを射抜いてゴールネットを揺らした。

伊東にとっては1,259日ぶりのベルギーリーグでの得点。すぐに伊東のもとにチームメートたちが駆け寄り歓喜の輪が作られた。

伊東のゴールにABEMAのコメント欄やSNSでは「カムバックゴール」「これはイナズマ」「最高や」「おめでとう」「ごっつあん」「良くやったよ〜」「気持ち良すぎる」「純也くん最高じゃん！」と伊東を称賛する声が溢れている。

また「むずいぞ結構」「良く決めたね」「このバウンドでよく抑えたな、コースもすごいし」「このワンタッチ普通に上手い」「ニアにうまく決めた」「決定力高かった」「むっちゃきれいにきまった」と伊東のシュート技術の高さを称えるコメントも多くみられた。

なお伊東は、69分にノア・アデデジ・スタンバーグと交代でお役御免。しかしチームは後半アディショナルタイムに勝ち越しゴールを許し、1ー2で敗れリーグ戦では3戦未勝利となっている。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）