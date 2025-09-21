「ヤクルト８−１阪神」（２１日、神宮球場）

阪神は先発した伊藤将が中盤までに打ち込まれての大敗となった。昨季４勝、今季もここまで４勝と苦しむ左腕だが、復調へのきっかけとなる投球はできず、五回途中８失点で降板。デイリースポーツ評論家・佐藤義則氏は、調子以上に配球でしのげた試合ではないかと分析する。

◇ ◇

先発した伊藤将は、たしかにボール自体、好調時のものとは言えなかった。特にフォークのボール球が多く、なかなか組み立てが難しかった。

ただ、それでも防げる失点というものはある。２点ビハインドの五回１死一塁。ここでオスナにレフト前ヒットされ、そこから一気に崩れていった。

オスナに対してフルカウントから直球、カット系の球を２つ続け、ファウルの後、左前に痛打され一、二塁。以降、岩田までの４連打で試合が決まってしまった。

この場面、バッテリー心理とすれば内角を詰まらせて併殺、という配球だったのだろう。

ただ、投手とすれば四球というものが頭をよぎる。しかも内角要求は長打の怖さもある。そうなると、ほんの少し、甘く入ってくるケースが多い。実際打たれた球は、長打にならなくてよかったくらいのものだった。

これで気落ちしたか、山田には３安打目となるタイムリー二塁打。古賀には左中間突破の二塁打。まだ、ぎりぎり何とかなる点差だ。

しかし続く岩田には、内角球が浮いてポテンヒットの２点打を許し大勢が決した。短く持つとは「当てたい」という気持ちの裏返し。外角であれば届かないか、届いても強くは振れない。しかし内角なら強く振れる。結果、詰まっても内野の頭を越える痛打だ。

投手の気持ち、打者心理。それを織り込んだ確率論から導き出した配球であれば、両打者とも外角での勝負の方が、より失点を防げた可能性が高い。