YOLUから新登場♡乾燥肌に寄り添う贅沢保湿ボディソープ

仕事や家事に追われる毎日の中で、自分の肌にきちんと向き合う時間を持てていますか？ナイトケアビューティーブランド「YOLU（ヨル）」から、夜のスキンケア発想で開発された「ディープナイトケアボディソープ」が新登場します。乾燥が気になり始める秋冬に向けて、贅沢な保湿成分を配合。お風呂時間を“全身の美容タイム”へと変えてくれる注目アイテムです。

贅沢な保湿成分でしっとり肌へ

「ディープナイトケアボディソープ」には、生コラーゲン1とゴールデンホホバオイル2を配合。コラーゲンがしっかり水分を抱え込み、ホホバオイルのヴェールで逃さずキープします。

さらに、ナイアシンアミドやナノヒアルロン酸などスキンケア級の美容成分を従来品の2倍*3配合し、入浴中から寝ている間まで肌をうるおいで包み込みます。

*1 水溶性コラーゲン（保湿成分）

*2 ホホバ種子油（エモリエント成分）

*3 従来品と比較して

夜間美容エキスと香りでリラックス

シリーズ共通の夜間美容エキスに加え、クロノシャルディやビャクダン木エキスなどを新配合。日中ダメージ*4を受けた肌をやさしくケアし、健やかに整えます。

香りはイランイラン＆ベルガモット。爽やかなシトラスから上品なフローラルへ移ろう香りは、眠りにつく前の心を解きほぐし、夜を優雅に演出してくれます♡

*4 乾燥による

商品概要と展開ラインナップ

ヨル ディープナイトケアボディソープ



価格：1,100円（税込）

内容量：440mL

ヨル ディープナイトケアボディソープ（詰替）



価格：946円（税込）

内容量：400mL

発売日：2025年10月1日（水）より順次

販売場所：公式オンラインストア／楽天市場／Amazon／Yahoo!ショッピング／Qoo10／ZOZOTOWN／全国バラエティショップ／ドラッグストア（一部店舗除く）

夜を味方に♡うるおい肌習慣をはじめよう

乾燥しやすい季節の変わり目に、肌を労わるナイトケアは欠かせません。YOLUの「ディープナイトケアボディソープ」は、全身に贅沢な保湿と香りのリラックスを与えてくれる心強い味方です。

お風呂時間をただの習慣から、癒しと美容を兼ね備えた濃密なひとときへ。あなたも今夜から、夜仕込みの美肌習慣を始めてみませんか？♪