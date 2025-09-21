この記事は2025年4月8日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

皆さん、スマホリングはお持ちですか？

iPhone本体価格は高額ですし、1台のスマホをできるだけ長く大切に使いたい人も多いでしょう。

しかも、大型のiPhoneは、片手で持つのがなかなか大変。つい手元から落としてしまい、画面がバキバキになる悲劇も…。

そこでおすすめしたいアイテムがスマホリング。リングになっている部分に指を通してスマホを操作することで落としづらくなり、片手での操作範囲も広がり頼れるガジェットです。

今回紹介する「Anker 610 Magnetic Phone Grip」は、スマホリングとしての機能性やデザイン性も優れているので、あなたのスマホライフに欠かせないアイテムになるかも。

マグネット式でしっかり固定、取り外しも楽々

「Anker 610 Magnetic Phone Grip」は、MagSafe対応のマグネット式iPhoneシリーズ専用スマホリング。

約800gまでの荷重に耐える強力マグネットで、お使いのMagSafe対応のiPhoneにしっかりとスマホリングが固定してくれます。

また、マグネット式なので取り外しが簡単な点も◎。直接本体にリングを取り付けても、テープ跡や糊残りを気にせずに使えます。

さらに、リングを使いやすい位置に固定できるので、片手での操作がはかどりそうです。アマゾンレビューでも「磁石で自在に動かせて便利」という声が寄せられていました。

スタンドとしても使え、ケースとの併用も

（公式HPより）

「Anker 610 Magnetic Phone Grip」はスマホリングとしてだけではなく、スタンドとしても利用できます。お出かけの際にも別にスマホスタンドを用意する必要がないので、いつでも好きな時に動画視聴やゲームをより快適に楽しめそう。

また、本商品はMagSafe対応ケースであれば、ケースをつけたままでも使用が可能な点も見逃せないポイント。スマホリングとケースのセットで、愛用のiPhoneに傷をつけるリスクを相当減らせそうです。

充実のカラーバリエーションでさまざまなシーンに

計4種類のカラーバリエーションを用意する「Anker 610 Magnetic Phone Grip」。お使いのiPhoneに合ったカラーを選べ、デザインもシンプルなので、仕事から遊びまでさまざまな場面で活躍してくれそう。

本商品の注意点は、ワイヤレス充電する際は金属部分に熱を持つ可能性があるので、取り外してから充電してくださいとのこと。

マグネット式のメリットを付け加えることで、スマホリングとしての使い勝手を向上した本商品。気になる方はチェックしてみてください。

なお、以下の表示価格は執筆現在のものです。変更の可能性がありますので、販売ページを確認してみてください。

商品のデザインや仕様、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Source: Amazon.co.jp,Anker