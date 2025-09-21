àÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷á¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷²¦¤Î¥Þ¥Õ¥Á¥Õ¤ÏÏ¢ÇÆ¤Ê¤é¤º¡¡¥ª¥ê¥¹¥é¥¬¡¼¥¹¤¬½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¡¡½÷»ÒÁö¤ê¹âÄ·¤Ó¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê21Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò¤ÎÁö¤ê¹âÄ·¤Ó·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÇºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òÀ©¤·¤¿¥ä¥í¥¹¥é¥ï¡¦¥Þ¥Õ¥Á¥Õ¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤Î2Ï¢ÇÆ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë97¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ª¥ê¥¹¥é¥¬¡¼¥¹¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë2¥á¡¼¥È¥ë00¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡18Æü¤ÎÍ½Áª¤Ç¤ÏºÇ½é¤Î»îµ»¤Ç1¥á¡¼¥È¥ë92¤ò°ìÈ¯¤Ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶¥µ»¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï·ìÎ®¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤ÁÂÎ¤Î½ÀÆðÀ¤òÊÝ»ý¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢¿²ÂÞ¤ÇµÙ¤à¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬ÏÃÂê¤â¸Æ¤ÓàÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷á¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£19Æü¤Ë24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£