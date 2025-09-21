²ÖÌí¡Ö¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥ê¡¼¥à¡×£²¼þÇ¯¸ø±é¤ÇÌöÆ°¡¡½é¥¢¥Ë¥á£Ï£Ð¼çÂê²Î¤â¡ÖÂçÀÚ¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
²Î¼ê¤Î²ÖÌí¡Ê24¡Ë¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤Î³Ú¶Ê¤Ê¤É¤ò²Î¤¤·Ñ¤°²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥ê¡¼¥à¡×2¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡È¼ºÎø¥½¥ó¥°¥·¥ó¥¬¡¼¡É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢HiRENÌò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿Í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¹±Îã¤ÎÀ¸¥Ð¥ó¥É¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡ÖHAPPY DANCE¡×¤ä¡Ö¥Õ¥©¥Ë¥¤¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢10·î¤«¤éTOKYO MX¤äBS¥Õ¥¸¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÌµ¿¦¤Î±ÑÍº¡ÁÊÌ¤Ë¥¹¥¥ë¤Ê¤ó¤«Í×¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤¬¡Á¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤Î¡ÖReincarnation¡×¤â²Î¾§¤·¤¿¡£¡¡¤ª¤½¤í¤¤¤ÎÇò¤¤°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À2¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ÈÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¡¢ÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡È¥Û¡¼¥ê¡¼¥Ü¥¤¥¹¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤âÎ¥¤ì¤¿ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ÇÇ®¾§¡£¡Ö²ÖÌí¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ½é¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ç¤¹¡£»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ëÂç»ö¤Ê¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼õ¤±»ß¤á¤ÆÂçÀÚ¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥³¡¼¥Ê¡¼MC¤òÌ³¤á¤¿ã¦Éô²Öô¥¡Ê31¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤À¤è¡Á¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤»Ò¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¡ª¡©¡¡HiREN¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿²ÖÌí¤Á¤ã¤ó¤¬ÇúÇË¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢²ÖÌí¤Ï¡ÖHiREN¤Á¤ã¤ó¤Ï¼ºÎø¥½¥ó¥°¥·¥ó¥¬¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Á´°÷¤Ç¤Ï¡ÖÌµ¿¦¤Î±ÑÍº¡Ý¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö´ñÀ×¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤â½éÈäÏª¤·¤¿¡£²ÖÌí¤ÏÆ±¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬200¡ó¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÇº¤ß¤ä³ëÆ£¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¼«Ê¬¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥ê¡¼¥à¡×¤Ï¡¢23Ç¯6·î¤«¤éËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î³Ú¶Ê¥«¥Ð¡¼¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ê¤É¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê²Î¤È¤Î¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¦¥¿¥Ò¥á¡×¤¬²Î¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤ÈÍ§¾ð¤Î¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¤¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£Ì¡²èºîÉÊ¤Ê¤É¤È¤âÏ¢Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÁí»ëÄ°²ó¿ô¤Ï590Ëü²ó°Ê¾å¤Î»ëÄ°¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¸ø±é¤Ë¤Ï²ÖÌí¤é¤Î¤Û¤«¡¢Â¶¸¶Íº»¡Ê24¡Ë¡¢¡¢ÎëÌÚ°ÉÆà¡Ê21¡Ë¡¢»³ùõÎèÆà¡Ê18¡Ë¡¢ÃÝÆâÌ´¡Ê25¡Ë¡¢ÏÉ¸«Í§Èþ¥¸¥§¥Ê¡Ê31¡Ë¡¢ÁÒÃÎÎèË±¡Ê28¡Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£ÃëÌë2¸ø±é¹Ô¤¤¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¼Â»Ü¤È¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò10·î³«»Ï¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½é´§ÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥ê¡¼¥à¡¡AUDITION¡ÁÌ¤Íè¤Î¥¦¥¿¥Ò¥á¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡Á¡Ê²¾¡Ë¡×¤ÇÊüÁ÷¡ÊÁ´9²ó¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¾¾Èø¹¬Ç·²ð¡Û
¢¡²ÖÌí¡Ê¤«¤ä¡Ë¡¡ËÜÌ¾ÀÆÆ£²ÖÌí¡£2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë4·î26Æü¡¢»³Íü¸©Æî¥¢¥ë¥×¥¹»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£5ºÐ¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤ò½¬¤¤»Ï¤á¡¢ÍâÇ¯¤Ë²Î¤â»Ï¤á¤ë¡£¹â¹»2Ç¯¤À¤Ã¤¿18Ç¯¤ËNHK¡Ö¤Î¤É¼«Ëý¡×»³Íü¸©Âç²ñÍ¥¾¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê£¿ô¤Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£22Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Ë¤Ï°ìÀÄãØ¤«¤é¡Ö¿Í¤Î¿´¤Ë¤·¤ßÆþ¤ë¥Û¡¼¥ê¡¼¥Ü¥¤¥¹¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ê¤É¤â³ÍÆÀ¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤ÎÅÁÀâÅª½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥¸¥ã¥Ë¥¹¡¦¥¤¥¢¥ó¤«¤é³Ú¶ÊÄó¶¡¤â¼õ¤±¤ë¡£º£¸å¤Ï¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹¡¦¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¥Î¥Ù¥ë¥¢¥×¥ê¡ÖÀï¹ñ¾®Ä®¶ìÏ«ëý¡¡¸ì³¨´¬¡Ý¥«¥¿¥ê¥¨¥Þ¥¡Ý¡×¼çÂê²Î¤Î¡Ö¥µ¥¶¥ó¥«¡×¤òÃ´¤¦¤³¤È¤ä26Ç¯ÊüÁ÷¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¡¢ÆÃµ»¤ÏÌÜÌô¤òÉÃ¤Çº¹¤¹¤³¤È¡¢ÀäÂÐ²»´¶¡£156¡¦5¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿A¡£