小川菜摘、ピーマン肉詰め・サーモンホイル蒸し…おかずたっぷりの手料理公開「美味しそう」「参考になる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/21】タレントの小川菜摘が21日、自身のInstagramを更新。手料理を披露し、反響が寄せられている。
【写真】小川菜摘「真似したい」と話題のピーマンの肉詰め
小川は「＃ピーマン肉詰め＃サーモンホイル蒸し＃ちくわきゅうり梅おかか＃大根とお揚げとネギの味噌汁 」とハッシュタグを添え、手料理の数々を紹介。ボリュームたっぷりなメニューが並んでおり、ピーマンの肉詰めについては「玉ねぎと椎茸がいっぱい入ってます」とポイントを明かしていた。
この投稿にファンからは「おかずたっぷりで美味しそう」「品数多くて尊敬」「椎茸入りの肉詰め真似したい」「参考になる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆小川菜摘、盛り沢山な手料理披露
