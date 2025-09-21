BMSG、設立5周年イベントで「THE LAST PIECE」から誕生・STARGLOW初お披露目 SKY-HI・BE:FIRSTら集結
【モデルプレス＝2025/09/21】株式会社BMSGが9月21日、設立5周年を記念したスペシャルイベント『B-Town Briefing 拡大版 “BOND”』を神奈川・Kアリーナ横浜にて開催。BMSGより新たに誕生した第3のボーイズグループ・STARGLOW（スターグロウ）が初お披露目された。
【写真】BMSG新オーディションメンバー決定の瞬間
本イベントはBMSGが運営するオンラインサロン「B-Town」会員限定イベントでありながら、1万人超が来場。SKY-HIを中心に、NovelCore、BE:FIRST（MANATO、RYUHEI）、Aile The Shota、MAZZEL（KAIRYU、RAN）、HANA（CHIKA、JISOO、KOHARU、MAHINA）らBMSG所属アーティストが登壇し、初公開となる写真や動画を元に5年間を振り返る企画やファン参加型のトークセッション、SKY-HIによるBMSGの今後のビジョン共有など、濃密なプログラムを展開。会場は終始温かい笑顔と感動に包まれ、ときには笑い声も響く、まさに“BOND（絆）”を象徴する時間となった。
最後のセッションには、BMSGの3つ目のボーイズグループ結成に向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生した新グループ「STARGLOW」の5人（RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAM）が登壇。グループ結成後初めて観客の前に立った彼らは、堂々とした姿で大きな拍手と期待の歓声を浴び、デビューに向けた力強い一歩を踏み出した。
通常のライブイベントとは異なり、対話を軸に構成された本イベント。「共に学び、共に創る」B-Townの意義を示すとともに、新グループ「STARGLOW」を迎えたBMSGの未来への起点ともなった。（modelpress編集部）
◆BMSGイベントでSTARGLOW初お披露目
