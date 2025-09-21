IS:SUE¡¢¡È¸ÐÂ±¡É°áÁõ¤Ç¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯½é½Ð±é¡¡¼¢²ì¸©¤Ç¤Î½é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»
¤³¤Î²Æ¡ÖKCON LA 2025¡×¡ÖLuckyFes'25¡×¡ÖROCK IN JAPAN FES. 2025¡×¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ø½é½Ð±é¤·ÂçÀ¹¶·¤ò¼ý¤á¤¿IS:SUE¤¬¡¢¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹ 2025¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¼¢²ì¸©¤Ç¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ÌöÆ°´¶°î¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIS:SUE¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹ 2025¡×°µ´¬¥¹¥Æ¡¼¥¸
¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô ±¨´ÝÈ¾Åç¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹ 2025¡×2ÆüÌÜ¤Î21Æü¤Ë¡¢IS:SUE¤¬½éÅÐ¾ì¡£
ÀÄ¤È²«¿§¤Î¥¤¥Ê¥º¥Þ¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¡ÖWhat¡Çs up ¼¢²ì¡ªÍë¿À¥¹¥Æ¡¼¥¸À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ó¤Î¡ª¡×¤ÈIS:SUE¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Ó¡¼¥È¤È¶¦¤ËµÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£½©¤é¤·¤¤¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Î°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿IS:SUE¤Ï¡¢°ì¶ÊÌÜ¤ËºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSHINING¡×¤òÈäÏª¡£°ì¶ÊÌÜ¤«¤é·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¼ÀÁö´¶¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Ï¼«Á³¤È¼ê¤òµó¤²¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¤ËÂç¤¤ÊÇÈ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡ÖCONNECT¡×¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¤µ¤é¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¡¢RINO¤¬¿¤Ó¤ä¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥í¥ó¥°¥Õ¥§¥¤¥¯¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Í¯¤¤¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖTHE FLASH GIRL¡ÊRock Arrange ver.¡Ë¡×¤Ø¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¥À¥ó¥¹¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¶î¤±²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¥·¥ã¥¦¥È¤·¡¢½øÈ×¤«¤é´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤àÇ»Ì©¤Ê¥á¥É¥ì¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
MC¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤Î°áÁõ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï³¤Â±É÷¤Ç¤¹¤¬ÈüÇÊ¸Ð¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¸ÐÂ±¤Ç¤¹¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¥é¥Ã¥×¤òÈäÏª¡£YUUKI¤Ï¡Ö²Æ»É·ã¤¹¤ë¤ÎÌ¥ÏÇ¤Ê¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡×¤È¡¢¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀ¾Àîµ®¶µ¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¿Rap¤òÂ¨¶½¤ÇÌ¥¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡£¤½¤³¤«¤é¡ÖNO Game Over¡×¤Ø¤ÈÆÍÆþ¡£´ÑµÒ¤Ï°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡ÖUp Up Up¡×¤Î¤«¤±À¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆüÈäÏª¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¥µ¥¦¥ó¥É¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ó¡¼¥È¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤Ä¥¥ì¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£¤Þ¤ë¤Ç²¾ÁÛÀ¤³¦¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤Ç»ëÀþ¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Àè·îÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¡Ö¥³¥¨ (¡ùTaku Takahashi Remix)¡×¡£¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥¯¤Ê¥Ó¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¡×¤ÈÀú¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤¬°ìÀÆ¤ËÄ·¤Í¡¢¥Õ¥§¥¹²ñ¾ì¤Ï°ì½Ö¤ÇµðÂç¤Ê¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¤È²½¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤Î¡ÖTiny Step¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹¤¬¤êÁÖ¤ä¤«¤Ê¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¶Á¤«¤»¡¢µÒÀÊ¤Ç¤Ï¼ê¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤ëÆ°¤¤¬Ï¢¤Ê¤ê¡¢Èþ¤·¤¤ÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈµÒÀÊ¤Î¶³¦¤òÄ¶¤¨¤ë°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ÖBreaking Thru the Line¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·¯¤Ï·¯ Ã¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂç¹ç¾§¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤µ¤»Â³¤±¤¿¡£
½é½Ð±é¤Ê¤¬¤é¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÈÇ®ÎÌ¤Ç¥Õ¥§¥¹¤ÎÌë¤òºÌ¤Ã¤¿IS:SUE¡£¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹»ÅÍÍ¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë´ÑµÒ¤Î¿´¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤À¤í¤¦¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹»ÅÍÍ¤ÎIS:SUE¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ìËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¡ÚIS:SUE ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ÛM1.IS:SUE Medley (SHINING / CONNECT / THE FLASH GIRL (Rock Arrange ver.))M2.NO Game OverM3.¥³¥¨ (¡ùTaku Takahashi Remix)M4.Tiny StepM5.Breaking Thru the Line