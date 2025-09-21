ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 阪神 雨中大敗の藤川監督「完敗だけど、ゲームが最後まで、できて良… 阪神 雨中大敗の藤川監督「完敗だけど、ゲームが最後まで、できて良かった」 阪神 雨中大敗の藤川監督「完敗だけど、ゲームが最後まで、できて良かった」 2025年9月21日 22時37分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ◇セ・リーグ 阪神1―8ヤクルト（2025年9月21日 神宮） 阪神は先発・伊藤将が乱調のため大敗。優勝決定後、5勝6敗と黒星が先行した。 藤川監督は「ゲームは完敗で、雨もあったりで、負けましたけど、最後まで応援していただいたし、ゲームも最後までできて良かったです」と試合を振り返った。 藤川監督は乱調の伊藤将の投球など、個々には触れず「また明日切り替えて頑張ります」と結んだ。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【ファーム情報】楽天・島内サヨナラ打 ヤクルト沢井9号ソロ ロッテ愛斗2安打 中日ブライト3安打 阪神はヤクルトに大敗 先発の伊藤将司が5回途中8失点で3敗目 熱烈虎党タレント CSで古巣相手に投げる藤浪晋太郎が見たい！「甲子園のお客さんも沸くんじゃないか」 2位DeNAが2度の中断を挟みながら広島に快勝 デーゲームで敗れた3位巨人と2ゲーム差に広げる