「ヤクルト８−１阪神」（２１日、神宮球場）

阪神が大敗。前日２０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）から連敗となった。

先発の伊藤将司投手が自己ワースト８失点、五回途中のＫＯで３敗目（４勝）。チームもヤクルトの先発・山野に七回まで７安打無得点に抑え込まれ、その後も森下の犠飛で奪った１得点に終わった。

試合は二回、伊藤将が先頭の山田にソロ弾を浴びて先制点を献上すると、並木にも適時打を許してこの回２失点。三回と四回は走者を出しながらも無失点で粘ったが、４番・村上を欠くツバメ打線に対し五回に飲み込まれた。

１死一、二塁から、山田に３打席連続長打となる左適時二塁打で３点目を失うと、ここから歯止めが効かず。４連打を浴びた後、犠打を挟んで、さらに２連打。この回だけで７安打を浴びて、交代が告げられた。

伊藤将は７月１３日・ヤクルト戦（甲子園）で挙げた４勝目を最後に白星をつかめずにいるが、自己ワースト１４被安打に５試合連続被弾と、またも勝利は遠かった。

一方、打線も毎回のように塁に走者を置いたが、あと１本が出ない展開が続いた。

また、プロ３年目の茨木が六回にプロ初登板。１軍デビュー戦で先頭の伊藤を三失、古賀に死球を与えて無死一、二塁を招いたが、続く岩田を左飛に抑えると、山野を捕ゴロ、並木を中飛に打ち取って無失点で切り抜けた。中断後も登板し、２回無失点だった。